Pas de surprises vendredi et samedi

football. Coupe de Martinique 2023 : 1er tour – coupe vyv 2023 : demi-finales aller

Les Pierrotins, de gauche à droite, Steeve Frédonie, Enrick Reuperné, Sonny Duton, Marc Pierre-Gabriel, Mickaël

et Bryan Udino savourent leur victoire face au Club Péléen. • SG.

En attendant les résultats d’hier et des matchs à venir, mardi et mercredi, la hiérarchie a, pour le moment, été respectée en coupe de Martinique. Les duels entre clubs de Régional 1 ont été favorables à ceux qui recevaient : l’Assaut et le CS Case-Pilote. En coupe Vyv, la demi-finale aller entre l’Aiglon et le Golden Lion s’est soldé sur un match nul (1-1).

En coupe de Martinique Dans le duel de voisinage, entre l’Assaut et le

Club Péléen, ce sont les Pierrotins qui se sont imposés

(2-1). Avant la pause, en termes de possession de balle

et d’occasions, l’équilibre était parfait. Tout s’est

chamboulé en seconde période, quand Pierre-Gabriel trouve Udino. Le

tir de ce dernier est imparable (1-0, 46e). Le pressing des joueurs de Dominique Jean, portera

ses fruits. Frédonie en profitera d’ailleurs pour aggraver la

marque (2-0, 65e). La frappe de A.Simonet, hors de la surface de

réparation, fait mouche (2-1, 83e) mais restera insuffisante pour

la qualification, puisque c’est l’Assaut qui jouera le tour

suivant. La rencontre entre…

