Patrice Michel Derenoncourt, la famille confirme la disparition

Ainsi arrive la confirmation d’une nouvelle que plus d’un esperait ne pas apprendre. Patrice Michel Derenoncourt, professeur d’Universite et avocat avait ete enleve il y a trois semaines a la rue Cameau, non loin du stade Sylvio Castor, alors qu’il venait de dispenser un cours de droit a l’Universite de Port-au-Prince. Un des policiers qui avait tente de le secourir avait succombe aux balles assassines de ses ravisseurs. La famille avait paye la rancon exigee par les bandits mais l’homme de loi, ne le 27 fevrier 1961, n’a pas regagne sa demeure. Me Patrice Derenencourt a ete ravi a l’affection des siens.

Depuis le 1er novembre 2021, l’ordre des avocats de Port-au-Prince auquel il appartenait avait publie une note de condamnation. <>

Le barreau avait aussi profite de l’occasion pour appeler les autorites a prendre leur responsabilite. <>

En ce meme jour de la Toussaint, l’Universite Quisqueya dont il faisait partie du corps professoral avait aussi reagi. <>, lisait-on dans cette note qui appelait les responsables de la securite publique a tous les niveaux a se mettre a la hauteur de leur mission ou a tirer les consequences de leur imperitie.

De son cote, le decanat elu de la Faculte d’ethnologie de l’Universite d’Etat d’Haiti assimilait cet acte odieux, lache et barbare a un crime contre l’humanite et contre l’intelligence. <>, souligne cette note publiee le 2 novembre 2021.

Plusieurs voix de la communaute universitaire se sont elevees depuis le 16 octobre 2021 pour denoncer l’enlevement suivi de sequestration de Me Patrice Derenencourt. La Faculte des sciences economiques, sociales et politiques (FSESP) de l’Universite Notre-Dame d’Haiti (UNDH), indignee, avait demande la liberation immediate et sans condition du professeur Patrice Derenoncourt. Dans une note, le jeudi 21 octobre, la FSESP-UNDH avait appele tous les universitaires a rester solidaires <> et avait annonce un arret total de ses activites pour protester contre l’enlevement du professeur.

Le rectorat de l’Universite d’Etat d’Haiti (UEH) avait, le 22 octobre 2021, denonce et condamne avec la derniere rigueur cet enieme kidnapping d’un membre de la communaute universitaire et demande la liberation immediate et sans condition de ce dernier. <>, a denonce le rectorat de l’UEH, qui appelait les elites, les forces vives et la societe haitienne a faire front commun pour stopper cette descente aux enfers que connait notre pays.

