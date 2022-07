Pauvre Jovenel

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’?motion avait pris le dessus. Cela semblait venir d’un thrilller politique ?crit par un sc?naiste de l’extr?me : un pr?sident assassin? dans une maison pleine de dollars, sans un geste pour le d?fendre. Les larmes et l’horreur inspir?es par le spectacle avaient fait oublier ce qui tenait de l’?vidence : la mort de Jovenel Mo?se ne changeait rien, ne signifiait rien. Un pouvoir mafieux, un discours d?lirant. Jovenel Mo?se vivant ou mort, la continuit? de rapports traditionnels entre Etat et Nation, la continuit? des rapports sociaux produisant trop d’in?galit?s et d’exclusion, ne pouvaient que produire et reproduire de la d?gradation.

Que les institutions politiques avaient sombr?, fragilis?es par la d?rive autoritaire, la violence comme arme politique, nous le savions. Nous avions regard? la bande au PHTK d?truire toutes les institutions. Qu’une vie pouvait ?tre enlev?e en toute impunit?, nous le savions par la longue liste des assassin?s et ex?cut?s durant sa pr?sidence. Que le banditisme avait atteint les sommets comme arme politique, nous le savions. Son pouvoir n’avait cess? de nous le d?montrer, parfois de le revendiquer. Que l’homme seul se prenant pour Dieu mourait parfois seul, ex?cut? par des comparses ou des proches ou encore d’anciens partenaires ne pouvant l’accompagner dans une folie qui menace leurs int?r?ts, l’histoire des monarques comme celle des grandes familles mafieuses nous l’avait appris.

Ceux qui s’appr?tent ? relancer la question de l’impunit? dont b?n?ficient ces assassins devraient peut-?tre faire le distinguo entre une affaire criminelle et les affaires politiques du pays. Politiquement le 7 juillet 2022 nous serons au 6 juillet 2021. L’urgence reste d’amener la derni?re variante PHTK au moins ? n?gocier pour une transition digne de ce nom. Quant ? l’id?e de faire un exemple de l’orientation d?mocratique ? donner ? la justice et de la lutte ? engager contre l’impunit?, ayons le courage de dire qu’elle est offensante envers une trop longue liste qui inclut Jean Dominique, le b?tonnier Dorval, Antoinette Duclaire et trop de militants de base des organisations populaires et de simples citoyens. Depuis le temps qu’on tue dans ce pays, il a fallu attendre l’assassinat d’un fantoche pour <> !

On ne peut pas applaudir ? l’assassinat d’un ?tre humain. Il faut souhaiter la capture et le jugement de ses assassins. Mais ne nous laissons pas distraire de l’urgence qui est de sortir du merdier de cette continuit? improductive, meurtri?re par nature. Et n’oublions pas qu’il existe dans ce pays une extr?me-droite plus odieuse encore que celles dont on entend parler ailleurs. Une extr?me-droite qui clame encore haut et fort que la d?gringolade du pays commence le 7 f?vrier 1986. Que la d?mocratie n’est pas faite pour les pauvres. Que la domination des militaires sur les civils est une bonne chose. Que l’actuel pouvoir de facto et celui qui le pr?c?dait sont trop mous. Qu’il aurait fallu en finir depuis longtemps avec cette affaire de d?mocratie. Que la population des quartiers infest?s par les gangs est complice des gangs. Que la cooptation et le favoritisme sont des modes l?gitimes de gouverner et de s’enrichir. Que les pauvres n’ont qu’? la fermer et laisser faire, comme avant.

Cette extr?me-droite, elle existe bel et bien. Elle pleure aussi l’assassinat de Jovenel Mo?se mais le pr?sente comme le r?sultat du laxisme et de la pouss?e d?mocratique. Poigne de fer et peuple soumis. La lie du duvali?risme n’a pas chang? de r?ve.

Ne m?lons pas nos pleurs aux siens. Jovenel Mo?se a ?t? tu? alos qu’il menait un combat jusqu’auboutiste contre un ?lan populaire r?clamant d?mocratie et justice sociale. Ses assassins sont sans doute ? chercher dans son r?seau associatif pour mener cette lutte. Faut-il les traquer ? Oui, sans aucun doute. Sa mort a-t-elle chang? grand-chose ? Non, sans aucun doute. Les blocages et les revendications ?tant rest?s les m?mes.

Pauvre Jovenel. Une mort qui n’inaugure rien, ne met fin ? rien. Un cadavre pour rien, qui arpente, solitaire, la rue des pas perdus…