Pel?: trois mariages, sept enfants et une vie de telenovela

Mari? ? trois reprises, officiellement p?re de sept enfants: la vie priv?e de Pel?, sans ?tre aussi mouvement?e que celle de Diego Maradona, n’a pas ?t? de tout repos. Entre un fils emprisonn?, une fille non assum?e ou encore une ancienne conqu?te pass?e de playmate ? reine de la t?l? br?silienne.

Le “Roi” Pel? a reconnu sept enfants, soit un de moins que Maradona. Mais comme son ?ternel rival argentin, la descendance du Br?silien a ses zones d’ombre.

Il a ainsi refus? de reconna?tre Sandra Machado, n?e en 1964 d’une liaison avec une femme de m?nage. Apr?s une bataille juridique de cinq ans, les tribunaux donnent raison ? la jeune femme en 1996. Elle en tire un livre, “La fille que le Roi ne voulait pas”, avant de d?c?der en 2006 d’un cancer du sein ? seulement 42 ans. Pel? se verra reprocher ensuite par ses deux petits-enfants de les avoir “abandonn?s intellectuellement, moralement et mat?riellement”.

De son premier mariage avec Rosemeri Cholbi en 1966 naissent trois enfants: deux filles, Kely Cristina en 1967 et Jennifer en 1978, ainsi qu’un gar?on, Edinho en 1970.

A cette p?riode, Pel? a ?galement une fille, Flavia, fruit d’une relation extra-conjugale en 1968 avec une journaliste, Lenita Kurtz. Contrairement ? Sandra Machado, il la reconna?tra en 2002.

La famille “officielle” pose ses valises ? New York en 1975 apr?s le transfert de Pel? au Cosmos. Les trois enfants y resteront avec leur m?re apr?s le divorce de leurs parents au d?but des ann?es 80.

C?libataire, Pel? s’amourache alors de Xuxa, une jeune mannequin au pass? d?nud?. Elle deviendra ensuite une star de la t?l?vision au Br?sil en pr?sentant des ?missions pour la jeunesse et partagera un temps la vie de l’autre idole du pays, Ayrton Senna.

Pel? est un p?re absent pour les trois enfants de sa premi?re union. “Quand j’habitais aux ?tats-Unis, je n’avais presque pas de contact avec mon p?re”, t?moigne Edinho en 2020 dans un entretien au Canal Football Club. “Je ne le voyais que deux ou trois fois par an pour les anniversaires et No?l. Souvent, il nous donnait rendez-vous et il ne venait pas.”

Revenu au Br?sil ? l’?ge de 16 ans, le fils de Pel? se rapproche de son p?re et embrasse une modeste carri?re de gardien de but. Mais ce sont surtout ses d?boires judiciaires qui le font conna?tre. Condamn? en 2017 ? pr?s de 13 ans de r?clusion pour blanchiment d’argent issu du trafic de drogue, il fait plusieurs allers-retours en prison avant de b?n?ficier d’un r?gime de semi-libert? fin 2019. Il est d?sormais directeur technique du club de football de Londrina, dans l’Etat m?ridional du Parana.

Le deuxi?me mariage de Pel?, avec une psychologue et chanteuse de gospel, Assiria Lemos Seixas, a lieu en 1994. Deux ans plus tard, ils deviennent parents de jumeaux, Joshua et Celeste. Le couple se s?pare apr?s treize ans de vie commune. En 2020, son ex-femme entame une proc?dure judiciaire pour non-versement de pensions alimentaires.

En 2016, alors ?g? de 75 ans, Pel? se marie pour la troisi?me fois avec Marcia Cibele Aoki, une femme d’affaires de 42 ans, qu’il avait rencontr?e ? New York dans les ann?es 1980 puis recrois?e dans un ascenseur de Sao Paulo en 2010. Une union qualifi?e “d’amour d?finitif” par la l?gende du football.

