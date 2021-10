Penurie de carburant en Haiti, des hopitaux risquent de fermer leurs portes

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La centrale energetique supportant les activites des deux hopitaux St Damien et St Luc n’a en reserve que 6000 gallons de Diesel.

“Une situation de penurie en carburant decoulant des conditions de securite deletere risque de paralysie les hopitaux de l’organisation Nos Petits Freres et Soeurs (NPFS) et la Fondation St Luc (FSL)”, informent les responsables dans une note rendue publique ce 23 Octobre 2021.

“De ce fait, si aucune livraison de Diesel n’est garantie au plus vite (16000 gallons sont attendus), poursuit la note, les services de pediatrie, pour plus de 300 enfants, de maternite pour plus de 45 femmes, de soins urgents et d’hospitalisation pour plus de 70 adultes y compris, des soins de traumatologie seront interrompus faute de carburant le mardi 26 Octobre 2021.”

Plus loin, la directrice executive de l’hopital St Damien et le president directeur general de la Fondation St Luc rappellent que ces hopitaux sont deux des rares centres hospitaliers prodiguant encore des soins accessibles a tous contre la quatrieme vague de Covid-19 en cours.

L’organisation Nos Petits Freres et Soeurs lancent un cri de detresse, et appellent les autorites etatiques, le secteur prive des affaires et les particuliers a faciliter rapidement un couloir de livraison de carburant.

Dans un registre plus institutionnel “l’association des hopitaux prives d’Haiti, association regroupant la quasi-totalite des hopitaux non etatiques, prives et caritatifs, de l’aire metropolitaine, se voit dans l’obligation de lancer un cri d’alarme au gouvernement en general et a son autorite de tutelle, le Ministere de la Sante Publique et de la Population (MSPP) plus particulierement, sur la situation dramatique de ses membres. Sa quarantaine de membres se trouve en effet dans une situation telle qu’ils se verront obliger de commencer a fermer leurs services a la population des ce lundi 25 octobre si un couloir humanitaire d’urgence n’est pas etabli pour leur permettre de s’approvisionner en essence.”

“En plus de l’insecurite qui empeche leurs employes de se rendre sereinement a leur poste et de cette penurie d’oxygene qui paralyse leurs services alors qu’il est question d’une nouvelle vague au coronavirus, ces hopitaux voient arriver des lundi une paralysie totale de leurs services a la population par manque de carburant”, deplore l’association des hopitaux prives d’Haiti.

“Ces hopitaux, responsables de fournir plus de 70% des soins d’urgence et hospitaliers a la population en temps normal, ne comprennent pas l’apathie des autorites etablies face a ces situations. Avec cette penurie de carburant, c’est la poursuite de services vitaux de 40 centres hospitaliers a des pans entiers de la population qui est hypothequee, et une fois de plus ce seront les plus demunis qui risquent d’en payer cherement les consequences de leur vie. La fermeture pure et simple des membres de l’AHPH entrainera en effet une catastrophe humanitaire inimaginable pour l’ensemble de la population haitienne, toute classe sociale confondue”, s’epoumonne le conseil d’administration de ladite association.

In fine, l’association des hopitaux prives d’Haiti sollicite donc en toute urgence le gouvernement et le MSPP ainsi que leurs partenaires internationaux de se reveiller et de remplir leur mission de venir en aide aux structures de soin, privees comme publiques, pour leur faciliter un couloir humanitaire leur permettant l’achat de ce carburant indispensable.

Au dela des communiques, ce weekend, d’autres hopitaux toutes categories confondues de la capitale ont refuse admission et ecourte la duree de certaines hospitalisations par crainte d’un arret force cette semaine si rien n’est fait pour garantir un approvisionnement en carburant.