A Martissant, à bas Delmas, à Cité Soleil, à la Croix-des-Bouquets, à Bel-Air… les gangs armés s’affrontent depuis plusieurs semaines, attaquent des commissariats de police et pillent des entreprises. Les forces de l’ordre incapables de rétablir l’ordre abandonnent ces axes routiers aux bandits. Résultats: la circulation des personnes et des produits de toute sorte se font difficilement et à haut risque.

Les hôpitaux St-Luc et St-Damien — trois cents lits dont 65 pati…