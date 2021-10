Penurie de carburant : les motos-taxis mettent la region metropolitaine sous tension

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Une vive tension a regne dans plusieurs arteres de la region metropolitaine ce jeudi. Des motards, mecontents a cause de la rarete du carburant dans les stations d’essence, ont erige des barricades de pneus enflammes dans plusieurs endroits a Port-au-Prince et de ses environs. Des barrages ont ete observe a Petion-Ville, sur la route de Freres, au Canape-Vert, sur la route principale de Delmas, sur la route de l’aeroport, au Carrefour Vincent… Une caravane de motards a sillonne plusieurs points de la region metropolitaine. Certains des protestataires, encagoules, se sont montres tres agressifs. Dans certains endroits, ils ont utilise leur moto pour bloquer la route. Des jets de pierre ont ete lances notamment a Canape-Vert, Turgeau, Petion-Ville, Lalue et Nazon. La circulation etait impraticable dans ces secteurs durant plusieurs heures.

Le mouvement de protestation des chauffeurs de motos a engendre une enorme panique dans la region metropolitaine. Certains parents, inquiets, ont reclame leurs enfants dans les etablissements scolaires avant l’heure. Des employes de l’administration publique et des entreprises privees ont du quitter leurs bureaux en tombe. La police n’est pas intervenue pour limiter l’action des protestataires.

Les chauffeurs de moto sont tres remontes contre la penurie des produits petroliers dans les stations d’essence. Certains en ont profite pour critiquer les proprietaires de certaines stations qu’ils accusent de <> cette penurie. Ils menacent de s’en prendre a ces stations d’essence. D’autres ont critique la passivite des autorites <>. En debut de semaine, des dizaines de motards s’etaient masses devant la residence officielle du Premier ministre Ariel Henry pour exiger du chef du Conseil superieur de la police national (CSPN) le retablissement d’un climat securitaire pour faciliter le transport du carburant.

Ce mouvement de protestation des chauffeurs de motos survient dans un contexte de greve des transporteurs de produits petroliers. Dans une note de presse publiee mardi dernier, l’Association des chauffeurs de produits petroliers d’Haiti (ACPPH) a informe le public en general et les proprietaires de stations d’essence en particulier que <>. En raison de la penurie, le gallon de gazoline se vend jusqu’a 1500 gourdes ou plus alors que le prix a la pompe est de 201 gourdes. En consequence, les prix des trajets ont augmente de maniere exponentielle. Ce qui cree des tensions entre les chauffeurs et les passagers.