The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Lorsque des kidnappeurs tombent dans les filets de la PNH, ils sont en prison comme a la maison, poursuivent leurs activites criminelles, donnent des instructions telephoniques a leurs complices encore en liberte. Le probleme est connu depuis un bail. L’ex-Premier ministre Joseph Jouthe a confie au Nouvelliste, vendredi 4 mars 2022, que des dispositions avaient ete prises pour controler la communication nocive des bandits et kidnappeurs avec l’exterieur.

Quatre appareils capables de brouiller les appels telephoniques ont ete achetes, a ajoute Joseph Jouthe, soulignant avoir ordonne le decaissement de 5 millions de gourdes a cet effet. L’ex-PM Jouthe a indique que ces equipements ont ete remis au directeur de la PNH de l’epoque, Leon Charles, lors d’un CSPN elargi auquel avaient participe des membres de la Commission nationale de desarmement, demantelement et reinsertion (CNDDR). Il etait decide d’affecter un appareil par centre carceral, a explique Joseph Jouthe.

Pas au courant

<>, a confie au journal Marie-Yolene Gilles, militante des droits humains, l’une des responsables de FJKL qui travaille etroitement avec les prisons. <>, a-t-elle poursuivi. <>, a reconnu Marie-Yolene Gilles, qui peint la prison en Haiti comme un <>. La prison des femmes et le Cermicol sont des exceptions, a souligne Marie-Yolene Gilles. Des geoliers sont au coeur du trafic de tous les objets interdits en prison. Telephone, alcool, drogue, a-t-elle enumere, soulignant que, par exemple, lors d’une fouille, 8 000 dollars americains ont ete retrouves en possession d’un prisonnier.

Jamais installe

<>, a confie au Nouvelliste le directeur executif du Reseau national de defense des droits humains (RNDDH), Pierre Esperance. <>, a-t-il dit. <>, a precise Pierre Esperance. <>, a indique le militant des droits humains. Pour ameliorer la situation, mettre un terme aux trafics, s’assurer de l’application des reglements de la prison civile de Port-au-Prince et de la Croix-des-Bouquets, <>, a avance Pierre Esperance, se referant aux affirmations d’un responsable de la PNH. <>, a fait savoir le militant des droits humains.

Le Nouvelliste a appris d’une source proche de l’administration penitentiaire qu’il y a des difficultes reelles a faire respecter le reglement au sein des prisons. << On n'a pas installe ce genre d'equipement a la prison civile de Port-au-Prince, a-t-elle affirme. <>, a poursuivi cette source. <>, a confie cette source.

Sur le front de la recherche et de l’arrestation des kidnappeurs, il y a la DCPJ et ses besoins. L’ex-Premier ministre Joseph Jouthe, interroge par le journal Le Nouvelliste, a confie avoir ordonne le decaissement de 1,2 million de dollars pour l’acquisition d’un materiel pour la cellule contre-enlevement. <>, a explique l’ex-Premier ministre Joseph Jouthe. <>, a-t-il poursuivi, ajoutant que la DCPJ disposait d’un appareil similaire avant l’arrivee au pouvoir du president Jovenel Moise.

Le ministre de l’Economie et des Finances, Michel Patrick Boivert, n’a pas encore retourne l’appel du Nouvelliste qui voulait savoir si cet equipement, commande, selon l’ex-Premier ministre Jouthe, a ete livre ou non.

Interroge par le journal, le ministre de Justice et de la Securite publique, Me Bertho Dorce, a indique qu’il ne se prononcerait pas sur quelque chose dont il n’est pas au courant depuis son arrivee au ministere. <>, a-t-il ajoute. <>, a lache Me Bertho Dorce.

<>, a confie le ministre de la Justice, interroge sur le denuement de la police judiciaire qui avait des performances louables un certain temps dans la lutte contre le kidnapping.

<>, a lache off the record un policier proche de la DCPJ.

<>, a soutenu Pierre Esperance, qui se fend d’un appel face aux defaillances dans la lutte contre le kidnapping et contre la criminalite en general. <>, a deplore Pierre Esperance.

Le DG Frantz Elbe veut mobiliser des ressources

Le directeur general a.i de la PNH veut mobiliser des ressources pour que la PNH combatte efficacement le kidnapping et l’insecurite plus largement. <>, peut-on lire dans une communication du compte Facebook de la PNH apres une reunion avec des membres de l’Association medicale haitienne autour du phenomene de l’insecurite.

Le renforcement des <>, a informe cette note. <>, fait savoir la PNH, alors que deux medecins ont ete enleves a l’interieur de leur clinique a la ruelle Berne. Une etudiante en science infirmiere, Fabiola Paillant, kidnappee a sa sortie de l’ecole, est, aux dernieres nouvelles, encore aux mains de ses ravisseurs. Entre-temps, les kidnappeurs continuent d’ecumer les rues alors que la police affiche son impuissance et la justice son silence detestable. Il y a un an et un jour, le 28 fevrier 2021, le Dr Ernst Paddy, un pediatre de 63 ans, a ete tue par balle, en face de sa clinique, a Chemin-des-Dalles. Le medecin a ete touche a la tete, a fait savoir le magistrat, qui a affirme avoir constate quatre douilles sur la scene du crime.