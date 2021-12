Petite victoire ? La Saline

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le minist?re de l’?ducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) a effectu? une visite guid?e des travaux de remise en ?tat de fonctionnement des locaux du lyc?e de La Saline.

L’institution, selon le minist?re, ? partir de janvier 2022, compte r?investir ses locaux qu’elle a ?t? contrainte d’abandonner, depuis trois ans, pour cause de violence. Toujours selon le MENFP, la situation est calme dans la zone, des notables, des parents, des enseignants et la direction de cet ?tablissement scolaire public encouragent vivement ce retour.

Voil? en gros ce qui a ?t? ?crit dans la note d’invitation envoy?e aux m?dias pour cet ?v?nement. Oui, une visite guid?e des journalistes ? La Saline est un ?v?nement. On se rappelle que cette zone ?tait l’un des premiers quartiers populaires du pays ? ?tre transform? en quartier de non-droit pendant la gouvernance PHTK. On se rappelle le sanglant massacre qui s’y est d?roul? en 2018. Entendre que le lyc?e de La Saline va rouvrir ses portes est une bonne nouvelle, voire une victoire. M?me petite ; elle est symbolique.

On ne sait pas jusqu’ici par quelle magie La Saline a pu retrouver le calme. On ne sait pas non plus ce que sont devenus les gangs rivaux qui s’affrontaient et terrorisaient la population. On ne sait pas non plus si les probl?mes ayant d?clench? les violences dans la zone ont ?t? r?solus. En attendant la r?ponse ? ces questions, on n’a qu’? applaudir le retour au calme ? La Saline. On peut aussi souhaiter que cette paix soit durable et s’?tende.

Etant donn? que nous sommes en fin d’ann?e, on a le droit de faire des souhaits. On a m?me le droit de r?ver que d’autres zones du pays transform?es en quartiers de non-droit suivent l’exemple de La Saline. Il est un secret de Polichinelle que des ?coles publiques et priv?es qui s’y trouvent sont contraintes de fermer leurs portes. On a le droit d’esp?rer que le m?me miracle qui s’est produit ? La Saline se r?p?te dans ces zones. Ce serait un cadeau pr?cieux pour les ?l?ves – des milliers sans doute – qui sont priv?s du pain de l’instruction ? cause de la guerre des gangs.

Revenons au lyc?e de La Saline. C’est bien de c?l?brer son ?ventuelle r?ouverture, mais il est aussi important de penser comment ?viter que la zone ne bascule ? nouveau dans la violence. Il est aussi important de penser ? trouver une formule pour que le lyc?e soit un vecteur de paix ? La Saline. Il n’est pas normal que ce soit les gangs qui ferment les portes de l’?cole, c’est l’inverse qui devrait ?tre fait. L’?cole doit ?viter ? des jeunes de tomber dans la d?linquance.

Si ? Martissant, ? Croix-des-Bouquets et dans d’autres quartiers du pays des gangs emp?chent le fonctionnement d’?coles, d’?glises et d’autres institutions de socialisation, cela doit interpeller la soci?t?. Il faut repenser ces institutions. Et si l’on commen?ait avec le lyc?e de La Saline ?