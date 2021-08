La terre a encore tremblé. Des morts, des blessés, des dégâts matériels. Sympathies exprimées, secours promis… Et, à l’affût, ceux qui se disent qu’il y a de l’argent à se faire. On saura après, ou on ne saura pas qui, de manière criminelle, aura utilisé cette énième catastrophe comme énième opportunité. On verra soudain chez quelques-uns qu’on savait pauvres des signes soudains de richesse. Cela donnera lieu à quelques murmures accusateurs, mais aussi à quelques signes d’admiration. A…