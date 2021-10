Petrochallengers et jistis pou Jomo

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Voila le decor tumultueux qui se dessine pour les prochaines elections dont personne ne peut prevoir la date ! Meme les Blancs. On est vraiment dans la plus angoissante incertitude sismique ! On va assister, selon toute evidence, a l’affrontement ou au telescopage de deux grands mouvements revendicatifs et mobilisateurs capables de tout saccager. Il s’agit en somme de deux projets a court terme, de deux strategies de lutte aux resultats improbables.

D’un cote, les petrochallengers qui reclament ardemment la poursuite judiciaire contre tous les presumes dilapidateurs du fonds constitue a partir de la vente des carburants provenant du Venezuela; de l’autre, les agissements en tous genres des partisans et proches du president assassine Jovenel Moise pour obtenir justice. Il y a des deux cotes matiere a organiser des proces. Mais quand ? Comment ? On est en face de deux dossiers explosifs, aux ramifications transnationales inimaginables, difficilement <>, par un appareil judiciaire aussi deficient et manipulable. Le hic est la, en tout premier lieu. Tout est possible dans ce pays dechire profondement, corrompu, allergique a la justice et au respect du droit. Que de victimes cumulees depuis 1986 ! Ce qui caracterise cette longue transition chaotique, c’est avant tout l’impunite. Une sempiternelle liste d’assassinats spectaculaires sous le regard indifferent d’une justice silencieuse, sans credibilite aucune.

Ce qui est, par contre, certain, c’est que la problematique incontournable de la corruption a travers le detournement ou le gaspillage des ressources financieres issues de la cooperation venezuelienne va dominer les debats electoraux, mediatiques et politiques de l’apres-Jovenel Moise ainsi que la quete de justice pour ce dernier dont la presidence a violemment ete contestee et en permanence par une opposition intransigeante. On a la des enjeux extremement passionnels qui risquent de fracturer davantage Haiti, pays a souverainete limitee hante et pris en otage par des diablotins de tout acabit. Est-ce que l’un de ces deux enjeux, utilise savamment comme une arme electorale pour (re) conquerir le pouvoir, peut arriver en fin de compte a occulter l’autre ? Rien n’est sur.