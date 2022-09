Peyi l?k : le Centre ambulancier national est devenu dysfonctionnel

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

“Je me trouve dans l’obligation de demander aux 2 derniers employ?s encore sur place de rentrer chez eux, le Centre d’appel ne fonctionne plus, les ambulanciers ne peuvent pas traverser les barricades, le Centre ambulancier national est malheureusement dysfonctionnel pour l’instant”, l?che le directeur ? l’autre bout du fil.

Qu’? cela ne tienne, poursuit le directeur du CAN, il y a eu un affrontement ? l’entr?e de Simon Pel? ce jeudi 15 septembre 2022 rendant la situation plus tendue qu’elle ne l’?tait en d?but de semaine.

“Comment va t-on demander ? un employ? qui gagne moins de 30 000 gourdes par mois de payer un trajet sur motocyclette ? 750 gourdes pour venir travailler? Ind?pendamment du sens du sacrifice des uns et des autres, la situation ?tait d?j? tr?s difficile”, explique le directeur du CAN.

