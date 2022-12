Pierre Esp?rance r?clame une task force pour le suivi des sanctions am?ricaines et canadiennes

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le directeur ex?cutif du R?seau national de d?fense des droits humains (RNDDH), Pierre Esp?rance, joint sa voix aux autres personnes qui r?clament le suivi des sanctions am?ricaines et canadiennes contre des anciens et actuels dirigeants du pays. Durant sa participation ? l’?mission “Panel Magik” le samedi 3 d?cembre, il a invit? les autorit?s ? constituer une task force afin d’analyser ces sanctions et de prendre les d?cisions qui s’imposent.

Selon lui, cette structure doit ?tre compos?e du Bureau des affaires financi?res et ?conomiques de la Direction centrale de la police judiciaire (BAFE-DCPJ), de parquetiers et de juges honn?tes, ?mettant une r?serve sur ceux se trouvant dans les juridictions de Port-au-Prince et de la Croix-des-Bouquets qui n’ont engag? aucune poursuite contre des gangs et ceux qui commettent des crimes financiers dans le pays. D’apr?s M. Esp?rance, il faut r?aliser un vetting au niveau de ces juridictions pour avoir la garantie d’une justice ? la hauteur des ?v?nements actuels.

La gangst?risation acc?l?r?e du pays de 2018 ? date est li?e au dossier PetroCaribe, a affirm? M. Esp?rance. <>, a-t-il analys?.

<>, a poursuivi Pierre Esp?rance.

M. Esp?rance reconna?t le principe de la pr?somption d’innocence mais dit rester persuad? que les gangs sont aliment?s par des gens qui ont du pouvoir dans le pays. <>, a-t-il avanc?, r?clamant la constitution d’une task force qui aurait pour mission d’analyser les dossiers et de faire le suivi n?cessaire.