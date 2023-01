The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pierre Esp?rance, interrog? sur la signature de M Charles Tardieu, pour M. Charles Prosp?re au nom du Groupe de Travail sur la S?curit? (GTS), a soutenu que ce n’est pas l’objectif de ce groupe. << Ce n'?tait pas l'objectif du GTS. La majorit? des personnalit?s connues du GTS comme Mario Andr?sol, le professeur James Boyard, Bernard Craan et moi avons quitt? cette structure depuis plusieurs mois par rapport au comportement de Charles Prosp?re et de Charles Tardieu. Le GTS est-il dissout ? <>

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.