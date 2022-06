Pierre Josu? Ag?nor Cadet pr?sente L’autre Jovenel Moise

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<> Ce sont, entre autres, autant de questions que formule l’auteur Pierre Josu? Ag?nor Cadet et auxquelles il tente de r?pondre dans son dernier ouvrage en date intitul? <>.

Connu surtout comme po?te pour avoir publi? une dizaine de recueils de po?sie, Pierre Josu? Ag?nor Cadet s’inscrit dans un autre registre avec son dernier livre intitul?: <>. Dans ce livre de m?moire, si l’on peut dire, qui n’est pas abrit? par des envol?es po?tiques, comme dans son habitude, le po?te de ” Au carrefour de la v?rit?” s’est confi? sur le personnage Jovenel Mo?se et les liens qu’il a tiss?s avec l’ex-mandataire de la nation.

Dans les lignes de cet essai de 98 pages, l’essayiste Ag?nor Cadet revient sur le long processus ?lectoral conduisant ? la victoire de N?g bannann nan. Il revient, de mani?re succincte, sur le manque d’exp?riences de Jovenel Mo?se dans l’administration publique, sa difficult? ? choisir ses collaborateurs et ses propres policiers pour assurer sa s?curit?. L’ancien directeur du lyc?e Fritz Pierre-Louis remonte aussi ? ses premi?res rencontres avec Jovenel Mo?se, quand celui-ci avait, apr?s son ?lection, jet? son d?volu sur lui pour diriger le minist?re de l’Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP). Il dit se souvenir d’un homme de grandes ambitions qui aimait son pays de toute son ?me et qui avait des projets phares pour la terre d’Ha?ti. ? travers ce petit livre, Pierre Josu? Ag?nor Cadet confie avoir connu un autre Jovenel Mo?se.

<>, ?crit l’auteur de Instant Fatal.

Selon l’ancien ministre de l’?ducation nationale et de la Formation professionnelle, Jovenel Mo?se ?tait un homme sinc?re, dynamique, pers?v?rant, sympathique, ouvert, honn?te, altruiste, plein de passion pour les plus faibles et dou? d’un esprit brillant, inventif et cr?atif. <>, explique l’ancien ministre a. i de l’Int?rieur et des Collectivit?s territoriales ( MICT ).

L’autre Jovenel Mo?se, un titre qui suscite la curiosit?. Tout lecteur ou citoyen ha?tien devrait s’enqu?rir de ces lignes consacr?es ? un pr?sident au destin tragique et dont l’assassinat est encore dans l’actualit?.

Publi? par Pro ?ditions, cet ouvrage sera en signature ? la 28e ?dition de Livres en folie, au Karibe Convention Center, ce jeudi 16 juin 2022.