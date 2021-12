The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<< A vous tous, artisans, je n'ai qu'un mot a vous dire : Chapo! Nou travay di, nou fe tet nou travay anpil pou n prezante sa ki pi bon kom imaj pou peyi a. Sans vous, artisans, la culture haitienne aurait manque de quelque chose. C'est pour cela, la Unibank se sent encore fiere d'etre a vos cotes, aux cotes des artisans pour les accompagner et encourager a rentabiliser leur creativite ", a declare le directeur de developpement commercial de la Unibank, Pierre Richard Laneau, soulignant que les artisans sont des createurs qui imaginent de bonnes choses pour le pays.

Par ailleurs, il affirme que la banque cinq etoiles a deja commence a accompagner les artisans bien avant le coup d’envoi officiel de cette edition. A travers le microcredit national, a poursuivi le responsable, on leur octoie du credit pour qu’ils renflouent leurs stocks et augmentent leur capacite de production et qu’ils aient du temps pour ameliorer la qualite de leurs produits. Tout cela prouve, selon monsieur Laneaud, comment la Unibank accompagne les artisans dans leur creativite.

Prenant la parole a cette conference de lancement, le directeur du Nouvelliste, Max Chauvet, a rappele la necessitte de rester aux cotes des artisans. Selon le numero un du Nouvelliste, l’inscurite met en danger ce grand evenement qui reflete une image positive du pays a l’exterieur. Selon l’entrepreneur, il est important d’encourager et accompagner les artisans. <>, a insiste M. Chauvet.

La 15e edition de ce grand rendez-vous artistique et culturel est bel et bien lancee. Comme l’an passe, en raison des mesures liees a la crise sanitaire mondiale et l’insecurite galopante auxquelles fait face encore le pays, cette grande manifestation qui allie l’art a la culture se tiendra, a Tara’s, les 11 et 12 decembre 2021. Le slogan de cette annee est <>.

Notons que Artisanat en fete est organise par Le Nouvelliste et l’Institut de recherche et de promotion de l’art haitien (IRPAH). Pour cette edition, les responsables ont promis de rendre hommage a deux artisans disparus cette annee. Il s’agit du celebre sculpteur de Gressier, Ronald Laratte, 64 ans, qui a consacre sa vie a sculpter les pierres des rivieres de Leogane et Leodas Deslandes, 51 ans, qui s’etait specialise dans la ceramique.