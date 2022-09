Pillages et manifestations continuent en province

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Au Cap-Haitien, les manifestations ont pris une autre tournure ? partir du samedi 17 septembre. Dor?navant, nous a confi? un t?moin sur place, les manifestants tentent de piller des magasins. <>, a indiqu? cette source au Nouvelliste, soulignant que les manifestants deviennent de plus en plus violents.

Au Cayes, les manifestations continuent de gagner en ampleur alors que la tension augmente au fil des jours. Une succursale de la Sogebank a ?t? incendi?e dans la soir?e du samedi 17 septembre ? l’avenue Cartagena. Des protestataires ont ?galement mis le feu dans une station d’essence, a rapport? au Nouvelliste Jordany Junior Verdieu. Selon notre correspondant aux Cayes, plusieurs magasins ont ?t? pill?s au centre-ville le vendredi 17 septembre. Les manifestants tentent ? plusieurs reprises d’envahir les locaux du PAM situ?s ? Bergeaud. A chaque fois ils sont repouss?s par les forces de l’ordre. <>, a rapport? Verdieu.

Les manifestations se poursuivent ?galement ? J?r?mie. Ce mardi, des individus ont envahi une r?sidence de l’ONG ACTED, situ?e ? Rochasse (ruelle Legagneur) et emport? des matelas, des r?frig?rateurs, des t?l?viseurs, cinq motocyclettes, etc. La veille, l’entrep?t de cette ONG avait ?t? pill?. Par ailleurs, toujours ce mardi, les manifestants ont pill? les locaux de l’Association des maires de la Grand’Anse (AMGA), des ONGs Care et CRS. Au moins une personne a ?t? bless?e par balles alors que la PNH a effectu? plusieurs arrestations, selon notre correspondant Flavien Janvier.

A Hinche, ? l’appel de plusieurs organisations de la soci?t? civile et de l’opposition politique, plusieurs centaines de personnes sont descendues dans les rues de ce mardi 20 septembre, pour r?clamer entre autres le d?part du Premier ministre Ariel Henry et le retrait de la d?cision consistant ? augmenter le prix des produits p?troliers. Les protestataires ?taient munis de pancartes, de branches d’arbres et ont ?rig? des barricades de pneus enflamm?s. La police a d? faire usage de gaz lacrymog?ne pour disperser les manifestants qui ont r?pliqu? ? coup de pierres et de tessons de bouteilles. A Hinche et dans les autres communes, depuis une semaine, les nuits sont rythm?es de tirs nourris et de lancements de bonbonnes lacrymog?nes, rapporte notre correspondant Joram Moncher. Ce, dit-il, en vue de cr?er une situation de panique et de tension dans l’objectif de faire ?chec au mouvement de protestation de la population.