Pipo, animateur pour enfants !

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<> <> Ce sont la des commentaires de deux adolescentes ce dimanche apres-midi alors que le concerne nous a invites a assister a un de ses moments de folie avec les enfants. Que de petits visages radieux devant un animateur qui ne se menage pas, et qui, visiblement, prend grand plaisir a faire bouger petits et grands au son super entrainant d’un veritable djaz, La Bande a Pipo !

On se dit qu’il est difficile de rencontrer quelqu’un d’aussi energique. La reputation de Pipo (Jean-Philippe Etienne) semble avoir ete forgee dans la fusion d’un amant de la musique et d’une boule de joie qui a tout garde de son ame d’enfant. Le grassouillet bonhomme, etonnamment leger dans ses pas de danse, sauts et pirouettes, s’il n’a pas trois enfants en meme temps sur son dos, se fait trainer en riant par un petit groupe dans un concours de tir a la corde. Quand il ne tombe pas de maniere cocasse au milieu d’une course a sac, il se roule par terre avec les bambins ! Il s’amuse comme un fou. <>, lache une maman amusee, les yeux rives sur ce spectacle par moments hilarant. Elle a bien raison. Pipo est en nage ; les enfants, aux anges !

La Bande a Pipo boucle la fete d’anniversaire avec un superbe pot-pourri de chansons populaires qui a fait <> les participants de tous les ages. Pipo se dirige enfin vers nous pour l’entretien. Mais un garconnet accroche a sa jambe droite semble lui demander quelque chose, sans doute une des primes destinees aux gagnants de concours… <>, dit-il en touchant la tete du petit. En se retournant, une fillette de 3 ans environ lui ouvre ses bras. Sourire attendri, il la prend, et vient s’asseoir avec elle sur une chaise pres de nous.

<>, lache d’aplomb le jeune homme au visage parfaitement rond et imberbe. Sans fausse modestie. On est oblige d’acquiescer, car, comme tout le monde, nous avons aussi bien (et meme trop) danse. Aussi volubile qu’energique sur scene, Pipo, etincelle dans les yeux, des notre premiere question, deballe tout sur son aventure dans le monde du divertissement pour enfants.

L’ancien eleve de l’Institution Saint-Louis de Gonzague nous revele qu’il a decouvert son talent (devenu sa vocation) presque par hasard. En 2011, alors qu’il suit une formation en correction de manuels scolaires aux editions Henri Deschamps, la directrice lui propose de tenir la tente d’animation de La Fete du livre jeunesse, une grande foire de litterature enfantine haitienne qui a l’epoque etait deja a sa dixieme edition. Certes, il est tambourineur, a deja joue sur scene avec un groupe musical, amuse ses collegues lors des anniversaires… mais Pipo hesite : ce sera des enfants, cette fois-ci ! <>, lui ordonne presque sa patronne. <>, nous raconte l’animateur, encore un peu incredule. <>, continue-t-il. Entretemps, la fillette sur les jambes de Pipo lui fait un bisou et court rejoindre son pere.

Le succes ne tarde pas. Pipo est choisi definitivement comme responsable de la tente d’animation. Le public l’adopte. Les enfants l’aiment ; lui, il les adore ! En 2012, c’est une prestation encore meilleure a la foire. Et c’est aussi cette annee qu’a commence a germer une belle idee… Pourquoi ne pas creer un groupe musical specialement pour les enfants ? se demande le jeune de 23 ans a l’epoque. Pourquoi ne pas eduquer, transmettre le patrimoine culturel haitien a d’autres generations en les amusant ? Pourquoi ne pas faire produire des contenus audiovisuels sains pour les enfants haitiens ? Apres mure reflexion, l’artiste dans l’ame laisse son poste assez contraignant de correcteur a Deschamps pour s’adonner a son bebe, sa nouvelle passion : La Bande a Pipo.

Il appelle quelques amis musiciens, epi djaz la kanpe. De juillet 2013 a aujourd’hui, La Bande a Pipo s’est construit, a travers plusieurs departements d’Haiti une belle reputation dans le domaine du divertissement pour enfants, jusqu’a devenir une reference. Des celebrations d’anniversaire aux grands festivals et concerts en passant par des activites de tous types reunissant des enfants, la folle ambiance est garantie ! En 2015, le groupe a ete champion de la categorie <> du concours Plezikanaval. En 2018, la Bande etait sur char au Carnaval de Delmas.

Pere celibataire d’un garcon de presque 3 ans (sa plus belle oeuvre, dit-il), Pipo, du haut de ses treize ans dans le secteur educatif, croit fermement en l’avenir, et repete souvent qu’il nous faut sauver une generation par <>, pour le salut d’Haiti. L’animateur est certain qu’il contribuera grandement a le faire aupres des enfants avec ses projets d’education et de promotion de l’enfant a travers les productions de La Bande a Pipo et ses reseaux sociaux.

Cette mission, l’artiste amoureux des dictionnaires l’accomplira assurement en y conciliant son travail de correcteur senior aux Editions Deschamps (ou il a ete rappele en 2020), ses multiples taches au P’tit Nouvelliste, ses publications desopilantes sur Facebook et ses conseils a ses fans qu’il invite toujours a positiver. On espere, par ailleurs, que notre cher Pipo, collaborateur de longue date de Ticket, trouvera un peu de temps pour apprendre a chanter pour de vrai.

<>, entend-on fredonner la grand-mere de la fetee, la musique de la Bande encore dans ses sens. D’un bond, Pipo le boute-en-train se leve, saute par-dessus son tambour, et passe le bras autour du cou de Meme pour chanter et danser avec elle…