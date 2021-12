Plaidoyer pour un autre service ? la client?le

Pour 2022, peut-on s’attendre ? une am?lioration du service ? la client?le des banques commerciales ha?tiennes ?

Si vous avez de la famille, des amis, une connaissance, un contact dans une banque commerciale ? Port-au-Prince et ses environs ou si vous ?tes un client privil?gi?, la pr?sente r?flexion peut ne pas vous concerner. Cependant, si vous d?tenez un compte d’?pargne ou un compte courant ou si vous avez l’habitude d’effectuer des transactions bancaires soit pour votre r?mun?ration, soit pour payer les frais de scolarit? de vos enfants, les frais d’inscription ? l’universit? ou toute autre activit? qui requiert une op?ration bancaire et que vous n’avez aucun ami ou contact pour faciliter votre transaction (op?ration consistant ? passer avant des dizaines de gens qui attendent patiemment son tour depuis des heures), vous avez, au moins une fois, comme moi, v?cu le supplice des banques commerciales ha?tiennes. Je me vois toujours comme quelqu’un de complaisant, car supplice est un euph?misme pour qualifier l’enfer que vivent les clients des principales banques commerciales en Ha?ti.

>, je me suis dit qu’un jour j’accepterai d?finitivement de consacrer des heures de ma journ?e ? faire un d?p?t ou payer mes frais d’universit?. Ce n’est qu’une vue de l’esprit, me disais-je. J’ai juste ? me rappeler que j’aurai ? aller ? la banque et que ce jour-l?, la journ?e va ?tre plus difficile que d’habitude. On est en Ha?ti, des journ?es p?nibles, on en a l’habitude. Eh bien non, pourquoi m’habituerai-je ? une situation qui me d?range grandement et qui, ? la fin, peut ?tre d?sastreuse pour ma sant? physique et un danger pour ma s?curit? ? Admettons-le ou pas, se tenir sur ses pieds durant plus de trois heures sous un soleil de plomb avec une temp?rature avoisinant les 33 degr?s Celsius (? l’ext?rieur) et subitement se retrouver dans une temp?rature de 17 degr?s Celsius, encore durant des heures ne peut qu’?tre n?faste pour notre sant?. Je laisserai le soin aux professionnels de sant? d’?tablir leur diagnostic. Et que dire de ces succursales dont les espaces d’accueil-clients sont tellement restreints que ces derniers sont oblig?s de s’aligner sur les trottoirs ? la vue de tous, s’exposant ? des accidents de toutes sortes ? Ne dit-on pas toujours que le client est roi ? Dans les banques commerciales ha?tiennes, les clients sont la plupart trait?s en parias.

Il est important de souligner que plus de 80% des banques commerciales ha?tiennes sont des banques de d?tail, c’est-?-dire que leurs principales sources de revenus proviennent des d?p?ts des clients. D’ailleurs, le secteur financier ha?tien, compos? majoritairement de banques commerciales, est le seul secteur du pays ? maintenir une bonne sant? financi?re, et ce, malgr? la Covid-19 et les troubles sociopolitiques*.

On ne pourra certainement pas dire que les dirigeants ne sont pas assez au courant ou ne re?oivent pas assez de plaintes car, heureusement il existe encore quelques braves clients qui crient de temps en temps leur ras-le-bol ? l’int?rieur des banques, surtout quand ils sont sur leurs pieds depuis des heures ; pour certains, avant l’ouverture de la succursale. Quand enfin arrive leur tour de passer ? la caisse, la majorit? des caissiers prennent leur pause, sans aucune marque d’excuse. De toute fa?on, ce n’est pas leur faute, ils y ont droit.

Je ne cesse de me demander si c’est par insouciance ou par n?gligence des responsables des banques que cette situation perdure, ou si peut-?tre ce sont les centaines de clients g?n?ralement m?contents, dont moi-m?me, qui dramatisent la chose. La situation n’est peut-?tre pas aussi p?nible qu’on veut le faire croire. De toute fa?on, nous les Ha?tiens n’avons pas cette culture de r?clamer ce qui nous est d?.

Les questions de bien-?tre, de la satisfaction des clients, de l’interminable file d’attente sont-elles d?battues dans les grandes r?unions des hauts cadres, du conseil d’administration ? Cela ne les concerne-t-il pas ?

Les responsables des services ? la client?le ont-ils d?j? ?valu? le niveau de service dont jouit leur client?le (? travers des formulaires de satisfaction) ? Ont-ils d?j? fait un test client (se faire passer pour un client lambda) afin de mieux cerner le probl?me et d’y rem?dier ? Ou cela est-il insignifiant puisqu’il n’affecte aucunement la rentabilit? financi?re de l’entreprise?

Que dit la banque centrale, l’organe r?gulateur des banques commerciales, de cette situation ?

Insouciants ou non, nous serons au premier rang, en 2022 d?s l’ouverture pour certains, devant nos banques commerciales respectives pour effectuer nos transactions. On ne peut se permettre de faire autrement, car les alternatives sont minces, voire inexistantes. D’autres diront que c’est le syst?me car tout en Ha?ti est une question de syst?me.

* Sources : Rapport annuel Banque de la R?publique d’Ha?ti / rapport statistiques et indicateurs financiers – interpr?tation de l’auteure.