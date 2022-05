Plaine du Cul-de-Sac : plus de 39 morts et 8 disparus

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les gangs <> et <> s’affrontent depuis 12 jours a la plaine du Cul-de-Sac. Un deuxieme bilan provisoire de la Protection civile publie le mercredi 4 mai fait etat d’au moins 39 personnes tuees, 68 blessees et 8 portees disparues. Les affrontements entre ces deux groupes armes se poursuivent sans que la police nationale puisse y mettre un terme et reprendre le controle de la zone.

Depuis le dimanche 24 avril, les residents de Shada, Butte Boyer, Croix-des-Missions, Santo… dans la plaine du Cul-de-Sac ne cessent de lancer des appels de detresse. La guerre entre les gangs <> et <> est particulierement meurtriere et se deroule dans l’indifference totale du gouvernement.

<>, precise la Protection civile dans son deuxieme bilan provisoire.

Selon les explications de la Protection civile, les violences dans la commune de Croix-des-Bouquets ont provoque le deplacement d’au moins 9 000 personnes, principalement en familles d’accueil entre le 24 avril et le 3 mai. Ce chiffre, a precise la Protection civile, inclut 752 personnes (287 menages) localisees sur 9 points de rassemblement (a Clercine, Santo, et Blanchard), dont certains sont situes dans les zones non accessibles en raison des affrontements.

Un nombre important d’habitants des quartiers affectes auraient quitte la commune de Croix-des-Bouquets pour se deplacer vers les departements du Centre et de l’Artibonite (Arcahaie, Mirebalais, Saint-Marc, Cabaret et Titanyen). La Protection civile souligne que la situation reste volatile et que les mouvements de population se poursuivent. Parmi les personnes deplacees presentes sur les sites spontanes, figurent de nombreux menages avec des enfants en bas age, des femmes enceintes et aussi des personnes en situation de handicap.



Dans la plaine du Cul-de-Sac, les entreprises et les commerces dans les zones d’affrontement ont ferme leurs portes. <>, a dit constater la Protection civile.

<< Les recents affrontements pour le controle des territoires dans la capitale par les gangs armes se sont intensifies autour des principales routes reliant Port-au-Prince aux departements du Nord du pays. De nombreuses ONG ont deja annule leurs missions prevues dans le Nord du pays et des interventions dans la commune de Croix-des-Bouquets jusqu'a nouvel ordre. La situation paralyse egalement le fonctionnement du plus grand terminal de stockage de



carburants du pays, alors que le pays fait face a une penurie de carburants depuis plusieurs semaines. Le mardi 3 mai, des gangs armes ont detourne 10 camions-citernes transportant du carburant qui quittaient le terminal petrolier de Varreux. De plus, un bon nombre de camions- citernes seraient bloques a Santo depuis le dimanche 24 avril >>, a detaille la Protection civile.

La mairie et la representation de la Protection civile de Tabarre ont mis en place un comite de gestion de crise et travaillent sur un plan de relogement des familles logees sur les sites spontanes dans cette commune, selon le rapport de la Protection civile. Avec le soutien des Nations unies et des partenaires humanitaires, ils ont organise la distribution de repas chauds et de produits non alimentaires (kits d’hygiene, couvertures, kits de cuisine, kits pour nourrissons) a 364 menages deplaces, a ajoute la Protection civile.

Apres 12 jours de conflit, les residents de la plaine du Cul-de-Sac ont connu l’apres-midi du mercredi 4 mai un moment de repit au cours duquel beaucoup moins de detonations d’armes automatiques ont ete entendues. Plusieurs unites specialites de la Police Nationale et des Forces armees ont ete remarquees dans les quartiers de Butte Boyer, de Shada, de Santo.

Certains axes de la route nationale numero 1 ont ete deblayes par les forces de l’ordre et la circulation avait repris mercredi apres-midi, a constate Le Nouvelliste. Cependant, la situation demeure encore tendue et les habitants redoutent une autre escalade de violence dans la zone.