Plan de déportation massive de Trump : le Consulat d’Haïti à Miami active une cellule d’urgence pour soutenir les haïtiens 

Le Consulat Général de la République d’Haïti à Miami a annoncé dans un communiqué une série de mesures visant à accompagner et à protéger les ressortissants haïtiens résidant en Floride, dans le contexte des changements apportés par la nouvelle politique migratoire de l’administration américaine. Ces dispositions sont prises en coordination avec le gouvernement haïtien, selon le communiqué soulignant qu’ils reflètent l’engagement des autorités à soutenir leurs compatriotes confrontés à des difficultés liées à ces réformes.

Parmi les mesures annoncées, la création d’une cellule d’urgence. Cette structure aura pour mission d’apporter un soutien aux Haïtiens potentiellement affectés par les décisions de la nouvelle politique migratoire américaine. Elle servira de point de contact pour les personnes en détresse, leur offrant une assistance immédiate et des conseils juridiques si nécessaire.

En parallèle, le Consulat a mis à disposition deux numéros de téléphone dédiés pour permettre à la communauté haïtienne de signaler ses préoccupations et de demander de l’aide. Les numéros +1305-897-0891 et 305-897-0892 sont désormais opérationnels et accessibles à tous ceux qui en auraient besoin. Ces lignes téléphoniques constituent un lien direct entre les ressortissants et les services consulaires.

En outre, le Consulat a indiqué qu’il surveillerait de près la situation des Haïtiens détenus dans les centres de détention américains. Cette initiative vise à s’assurer que les droits des détenus sont respectés et à fournir un soutien approprié à ceux qui pourraient être confrontés à des procédures d’expulsion ou à d’autres défis juridiques.

À rappeler que l’administration Trump prépare une mesure visant à révoquer le statut juridique de nombreux migrants originaires de Cuba, d’Haïti, du Nicaragua et du Venezuela, admis légalement aux États-Unis sous l’administration de l’ancien président Joe Biden via le programme Humanitaire Parole. Selon des documents internes du gouvernement consultés par CBS News, cette décision mettrait fin à ce programme de l’ère Biden qui a permis à plus de 530 000 personnes de ces quatre pays de venir aux États-Unis par voie aérienne, à condition qu’elles soient parrainées financièrement par des citoyens vivant déjà aux États-Unis.

