Plateau central : la police aux trousses des bandits

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les autorit?s polici?res ont pr?sent?, mardi, des pr?sum?s bandits ? la presse. Ces individus ont ?t? appr?hend?s au cours de diverses op?rations dans le d?partement du Centre, suite aux activit?s de d?mant?lement de gangs en perte de vitesse.

Une trentaine de pr?sum?s bandits ont ?t? arr?t?s du 15 juillet au 8 ao?t de l’ann?e en cours ? Hinche, Lascahobas et Mirebalais, au cours d’interventions men?es par la Police nationale d’Ha?ti (PNH). Le porte-parole de la PNH dans le d?partement du Centre, Frantz Bruny, informe que la PNH est d?termin?e ? prot?ger et servir la soci?t?, annonce la poursuite des op?rations en vue de d?manteler des gangs li?s ? 400 Mawozo, entre autres dans le d?partement du Centre.

Du 1er au 8 ao?t, les forces de l’ordre et la justice ont proc?d? ? l’arrestation de plusieurs personnes impliqu?es dans des actes r?pr?hensibles ? Croix-des-Bouquets et ? Mirebalais. Dony Camille, 34 ans, accus? d’?tre impliqu? dans l’assassinat de l’inspecteur R?ginald Laleau, tu? au cours du mois de juillet dans une ?glise ? Croix-des-Bouquets ; Marie Venchelle Lubin, 25 ans, concubine de Dony Camille, Edith Or?lien, 64 ans, ont ?t? ?galement arr?t?es et accus?es de responsables logistiques des gangs arm?s et membres actifs du gang 400 Mawozo.

Au d?but du mois d’ao?t, les responsables du commissariat de Domond, quartier situ? entre Boucan-Carr? et Mirebalais, ont interpell? Makenson Ch?r?lus ? Lascahobas, Yves S?nat, alias Pouchon, et sa femme Manicile Fontus, pour leur implication pr?sum?e dans de nombreux actes de banditisme, dont vol et s?questration. <>, a d?clar? Frantz Bruny.

Selon les responsables de l’investigation de la police et de la justice ? Mirebalais, des preuves et indices tangibles et palpables ont r?v?l? que Dony Camille et sa suite sont impliqu?s dans le meurtre de l’inspecteur de police. <>, a indiqu? l’inspecteur de police, ajoutant que la police a men? diverses op?rations au cours desquelles plusieurs personnes ont ?t? arr?t?es pour enl?vement suivi de s?questration et vol. Certaines d’entre elles ont ?t? rel?ch?es et d’autres ont ?t? retenues pour leur implication pr?sum?e dans des actes de trafic d’enfants, de violences au domicile de paisibles citoyens.

Au cours de ces op?rations, plusieurs malfrats recherch?s par la police pour des cas de viol, kidnapping, de d?tention ill?gale d’armes ? feu, vol ? main arm?e, entre autres, ont ?t? appr?hend?s. La plupart d’entre eux, a pr?cis? M. Bruny, ont ?t? arr?t?s alors qu’ils circulaient ? pied ou ? moto. ? ce sujet, les autorit?s polici?res disent compter prendre des mesures plus drastiques sur la circulation et la r?glementation des motocyclettes dans le d?partement en vue de freiner les actes de banditisme et d’accidents li?s ? ce moyen de transport tr?s en vogue dans le d?partement du Centre.