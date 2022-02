Plateau central : l’accaparement des fermes agricoles, un calvaire pour les paysans

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’accaparement des fermes agricoles publiques et privees est un phenomene persistant observe quotidiennement dans le Plateau central. Il demeure l’une des preoccupations des citoyens. Ceux-ci ont mal au coeur de voir leurs biens subtilises par des gens connus, souvent des voisins, des parents, des autorites civiles et politiques sans qu’il y ait une juste reparation a la hauteur du prejudice subi. L’expulsion accentue la pauvrete dans les campagnes et plonge des milliers de paysans fermiers et proprietaires dans le desarroi.

L’agriculture biologique constitue dans le Plateau central un secteur tres important et une filiere ou s’activent des dizaines de milliers de paysans. Il connait un developpement qualitatif continu avec les techniques modernes comme le seuil, le mur sec, le <>, la stabulation… de plus en plus adoptees par les paysans pour limiter les degats causes par l’erosion et les insectes. Toutefois ce secteur qui contribue au developpement economique du pays est confronte a un phenomene grandissant qui menace son existence. Il s’agit de la spoliation. Aujourd’hui, les paysans ne dorment plus que d’un oeil a cause des bandes de spoliateurs qui ratissent les campagnes et effectuent des irruptions impromptues. Organises, armes, ils beneficient de la complicite des autorites locales et agissent au sein de reseaux ou les roles sont partages.

<>, se plaignent des eleveurs de betail menaces d’expulsion sur les fermes dans le departement, lors d’un colloque organise par differents secteurs sur l’habitation de Couime, dans la quatrieme section Aguahedionde Rive droite.

<>, s’est plaint Gubert Pierre, responsable de communication departementale de l’Institut national de reforme agraire (INARA), a l’occasion d’un colloque pour mieux lutter contre l’expulsion des gens de bien de terres.

<>.

Invite a prendre la parole a ce colloque, le chef du parquet de Hinche, Me Edler Guillaume, a fait savoir que cette situation ne se stabilisera pas dans le contexte actuel sans une prise en charge par l’Etat. Me Guillaume promet que le parquet prendra des mesures repressives contre tous ceux impliques dans ces activites reprimees et punies par la loi. Des dizaines de cas en un mois au parquet avec la complicite des autorites locales, s’exclame-t-il.

<>, a-t-il lache. Depuis mon installation au parquet de la juridiction, je pars en guerre contre tous ceux impliques dans des actes reprehensibles, notamment les bandits qui tuent, pillent et ratissent dans les zones rurales. Je demande aux autorites policieres et judiciaires de se laver leurs mains.

<>, a indique Philfrant St-Nare, ajoutant que les paysans Couime, Bassin-Boeuf, Papaye sont les principales victimes de ce phenomene qui est en pleine expansion a Hinche et ses environs. Nombreux sont les juges ecroues a la prison civile de Hinche et quelques-uns sont recherches activement par la police >>.

C’est par des structures organisees que les paysans au Plateau central essayent de lutter contre les fauteurs de troubles (voleurs, spoliateurs…) qui, a l’epoque, avaient surtout un soubassement culturel chez certains paysans. De nos jours, cela ne permet plus d’arreter la nouvelle generation d’accapareurs qui utilisent des camions pour transporter les denrees, l’enlevement, la sequestration et des armes a feu pour commettre leurs forfaits.

<>, a fait savoir Chavannes Jean-Baptiste, ajoutant que tous leurs efforts sont demeures vains.

Pour lui, l’Etat doit penser egalement a prendre des mesures plus importantes contre les envahisseurs. M. Jean-Baptiste pense que ces mesures serait tres dissuasives pour les accapareurs.

<< Tout cela devrait aboutir a l'etablissement d'une veritable task force pour resoudre ces conflits opposant de paisibles citoyens a des gens venus de l'exterieur. L'Etat doit frapper vite et fort au risque de voir tout le secteur disparaitre dans le Centre malgre les efforts du parquet pour traquer ces malfrats et leurs complices dans les sections communales.