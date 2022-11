Plateau central : les ?l?ves reprennent le chemin de l’?cole dans certaines communes

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Au coll?ge Saint-Gabriel de Lascahobas, vers 10 h a.m., jeudi, des ?l?ves gagnaient leur salle de classe. La rentr?e y est effective. Des membres du personnel administratif et des enseignants ont ?t? remarqu?s.

A Thomassique, un nombre important d’?l?ves rencontr?s sur la cour des ?coles presbyt?rales N.D. de la Guadeloupe de Dalegrand et Loguaille, commune de Thomassique, y compris une ?cole de l’?glise adventiste au centre-ville de Cerca-la-source et de la localit? Saltad?re ? la troisi?me section de Los Posos.

Sans une grande affluence dans les rues, les ?coles des communes de Cerca-la-Source, Thomassique et Lascahobas ont ouvert leurs portes pour l’ann?e acad?mique 2022-2023. Ce vendredi, la cour de l’?cole ?vang?lique de Tylory accuse un effectif de 269 ?l?ves. M?me constat ? l’?cole communautaire de Tylori et au coll?ge Eben-Ezer de Cerca-la-Source.

