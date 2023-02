Plénière : les élus de la Martinique veulent redynamiser la croissance démographique de l’île

The content originally appeared on: News Americas Now

En séance plénière ces 2 et 3 février, les élus de l’Assemblée de Martinique ont adopté différentes mesures pour redynamiser la croissance démographique et le développement du territoire.

Les élus de l’assemblée de Martinique se sont réunis en plénière le jeudi 2 février 2023 pour examiner et valider plusieurs dossiers importants pour la Collectivité Territoriale.

Hier, l’adoption de l’hymne « Ansanm » du du drapeau Rouge Vert noir ont été annoncés pour représenter la Martinique lors des manifestations culturelles et sportives.

Par ailleurs, les élus ont adopté la création de la Maison du Retour et de la Famille, destinée à maintenir et encourager le retour des jeunes en Martinique pour stimuler la croissance démographique et créer les conditions d’une nouvelle dynamique sociétale. Cette maison s’adressera aux jeunes âgés de 18 à 40 ans, résidant à l’extérieur de la Martinique ou sur place, qui cherchent un emploi, une activité ou souhaitent créer ou reprendre une entreprise. Le coût de la première phase d’étude est estimé à 204 000 € et sera financé en partie par des fonds européens FSE.

Des projets aux millions d’euros

En outre, un dispositif d’aide aux planteurs de canne à sucre de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion a également été adopté par décret. Les planteurs de Martinique, Guadeloupe et de la Réunion peuvent bénéficier d’une aide financière pour compenser une partie des coûts supplémentaires liés à leur situation périphérique.

Les élus ont également passé une convention entre la ville de Fort-de-France et la Collectivité Territoriale de Martinique pour le transfert de la maîtrise d’ouvrage de la réhabilitation de la maison d’Aimé Césaire. L’objectif du projet est de transmettre la pensée « Césairienne » en tant que patrimoine immatériel et de fournir à la propriété une fonction de transmission et de rayonnement. Le coût de l’opération est évalué à 2 370 211,63 € TTC dont 700 000 € pour la Ville de Fort-de-France et 1 670 211,63 € pour la CTM.

De plus, une subvention de 60 000 € a été accordée à l’Association des Maires de la Martinique pour renforcer son action auprès des 34 communes de Martinique, et le financement de l’étude pour la démolition et la reconstruction de l’école de DIZAC ainsi que pour la construction d’un groupe scolaire aux normes parasismiques et paracycloniques au quartier Rivière-Pierre de Ducos ont également été approuvés. Ces deux derniers projets seront à 40% financés pour l’un par une aide européenne FEDER/FSE de 440 000 € octroyée à la Ville du Diamant et pour l’autre par une aide FEDER de 600 000 € octroyée à la Ville de Ducos.