Pluies de balles au bas de la ville ce mercredi, des institutions paralys?es

La situation n’est pas moins diff?rente pour d’autres facult?s de l’UEH qui se trouvent ? la rue Oswald Durand et dans les environs. ?lie M?us, doyen de la Facult? de droit et des Sciences ?conomiques de Port-au-Prince avoue avoir connu des situations o? des balles perdues sont tomb?es sur la cour de la facult?. <>, s’inqui?te ?lie M?us dans une interview accord?e au journal ce mercredi, indiquant que si la situation persiste un arr?t des activit?s acad?miques est ? envisager.

Entre vigilance, prudence ou la peur qu’un employ? soit atteint d’une balle perdue, des institutions publiques et priv?es du centre ville et de ses environs, sont contraintes de demander ? leur personnel de rester ? la maison ? partir de ce mercredi 27 juillet 2022. La Facult? des Sciences de l’Universit? d’?tat d’Haiti (UEH) est all?e jusqu’? observer un arr?t de travail.

