Plus de 100.000 foyers sont sans électricité depuis vendredi dans la région de Santiago du Chili comme conséquence de pluies record sur la capitale et sa banlieue en plein été austral, ont annoncé les autorités. Ces précipitations ont laissé au total 112.833 foyers sans électricité et plusieurs secteurs inondés dans la région de Santiago où des chutes d’arbres ont également perturbé la circulation. Plusieurs routes ont par ailleurs dû être fermées au pied de la cordillè…