Plus de 1 100 Haïtiens arrêtés ce vendredi en République dominicaine lors d’opérations contre des migrants illégaux

Se basant sur les traités et accords internationaux régissant la protection des droits humains, le MHAVE appelle au respect des droits inaliénables de chaque enfant, femme et homme visé par cette décision regrettable.

Cette opération survient deux jours après l’annonce par le gouvernement dominicain de son objectif de rapatrier 10 000 migrants irréguliers par semaine. Une visite du Listín Diario au Centre d’accueil de Haina a permis de constater l’arrivée de plus de dix camions remplis d’Haïtiens détenus au cours de la matinée.

Ces arrestations ont eu lieu dans plusieurs régions stratégiques, notamment dans le District National et les provinces de Saint-Domingue, Santiago, et La Altagracia. Le chiffre pourrait cependant diminuer après la vérification des documents des détenus, qui permettra de déterminer si certains sont en règle ou en cours de régularisation. Les autorités procèdent également à l’identification de faux documents, a souligné le média dominicain.

Les autorités dominicaines ont intensifié leurs opérations contre les Haïtiens sans papiers. Ce vendredi 4 octobre 2024, entre 5h00 du matin et midi, au moins 1 100 Haïtiens ont été arrêtés par la Direction Générale des Migrations (DGM) en collaboration avec des organes militaires du Ministère de la Défense, selon une déclaration de la DGM au journal Listín Diario.

This content originally appeared on juno7 - Haïti News