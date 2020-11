Plus de 10.000 nouveaux décès liés au nouveau coronavirus ont été enregistrés dans le monde mercredi, au moment où l’Europe et les Etats-Unis sont confrontés à une nouvelle vague de la pandémie, selon le comptage réalisé par l’AFP jeudi à 11H00 GMT. Hors corrections et rattrapages de bilans annoncés par les Etats et les territoires, c’est la première fois depuis le début de la pandémie que le chiffre symbolique de 10.000 décès annoncés en 24h est atteint. Près de la moi…