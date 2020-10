Plus de 10 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement recensés en Amérique latine et dans les Caraïbes, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles samedi à 06H40 GMT. Au total, au moins 10.001.833 cas ont été déclarés. Parmi eux, 366.637 personnes sont décédées et 8.537.563 sont considérées comme guéries. L’Amérique latine et les Caraïbes est, selon les chiffres officiellement déclarés, la région du monde la plus touchée tant en nombre…