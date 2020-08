Le Brésil a franchi samedi le cap des 100.000 morts du coronavirus et des trois millions de personnes contaminées, selon le dernier bilan du ministère de la Santé. Avec 100.477 décès et 3.012.412 cas confirmés, ce pays de 212 millions d’habitants est le deuxième le plus touché, derrière les Etats-Unis. Le ministère a fait état de 905 nouveaux décès lors des dernières 24 heures, ainsi que de 49.970 nouvelles contaminations. Les chiffres officiels doivent toutef…