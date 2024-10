Plus de 1,2 million d’enfants et d’enseignants ont un besoin urgent de soutien éducatif selon l’Unicef 

La violence persistante en Haïti place plus de 1,2 million d’enfants et d’enseignants en situation d’urgence éducative, selon l’Unicef.

Un rapport du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) souligne que la violence persistante continue d’affecter les familles haïtiennes, entraînant un besoin urgent de soutien éducatif et de conditions de travail sûres pour plus de 1,2 million d’enfants et d’enseignants.

L’Unicef rappelle que cette année, le ministère de l’Éducation nationale a recensé la fermeture de 919 écoles à travers le pays. Ce chiffre représente une augmentation de plus de 20 % par rapport à 2023. L’escalade de la violence à Port-au-Prince, qui s’étend désormais aux villes de province, a gravement perturbé la fréquentation scolaire, touchant plus de 300 000 enfants.

La représentante de l’Unicef en Haïti, Geeta Narayan, a déclaré que des années de violence incessante ont eu de graves conséquences sur la sécurité et l’éducation des enfants en Haïti. Cependant, elle souligne la détermination des familles et des enfants à retourner à l’école malgré les difficultés, témoignant ainsi de leur espoir en un avenir meilleur. Elle a également affirmé que l’Unicef et ses partenaires s’engagent à les soutenir à chaque étape du processus.

Le rapport précise en outre que l’Unicef travaille activement aux côtés des acteurs gouvernementaux haïtiens et des communautés pour garantir que les enfants déplacés et non scolarisés aient accès à une éducation formelle. L’organisme onusien s’implique également dans la réhabilitation des écoles, le soutien psychosocial, l’offre de transferts monétaires aux familles les plus vulnérables et la distribution de matériel pédagogique.

