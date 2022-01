Plus de 160 millions de dollars promis ? Ha?ti apr?s la r?union initi?e par le Canada sur la crise

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Plusieurs pays ont promis de mettre la main ? la poche apr?s la r?union virtuelle internationale sur la crise en Ha?ti. Pays ? l’initiative de la r?union, le Canada a annonc? l’allocation d’une enveloppe de 50 millions de dollars canadiens (39,7 millions USD) ? Ha?ti. Ce montant servira ? financer le renforcement de la Police nationale d’Ha?ti, des projets pour am?liorer les droits des femmes et des adolescentes et combattre l’ins?curit? alimentaire dans le pays. Selon le ministre du D?veloppement international Harjit S. Sajjan, 12.35 millions de dollars serviront ? accro?tre la capacit? de la Police nationale d’Ha?ti au moyen d’une formation essentielle et d’une efficacit? accrue, tout en augmentant la participation significative des femmes au maintien de l’ordre. 17. 48 millions de dollars seront r?partis sur trois projets pour am?liorer les droits des femmes et des adolescentes les plus vuln?rables en mati?re de sant? sexuelle et reproductive. 12 millions de dollars seront r?partis sur deux projets pour lutter contre l’ins?curit? alimentaire et soutenir les services humanitaires par l’entremise du Programme alimentaire mondial.

De leur c?t?, les Etats-Unis ont promis 15 millions de dollars en appui ? la Police nationale d’Haiti. Selon le service cr?ole de la voix de l’Am?rique, les Etats-Unis vont envoyer 16 experts pour encadrer les unit?s du Swat et les gardes frontali?res (Polifront). Les Etats-Unis ont ?galement promis 60 nouveaux v?hicules et des ?quipements de protection ? la PNH. De plus, les Am?ricains ont annonc? l’octroi d’une enveloppe de 100 millions de dollars ? travers l’USAID.

La France a ?galement annonc? son support ? Ha?ti. C’est le ministre des Affaires ?trang?res, Jean Yves Ledrian, qui a fait l’annonce sur Twitter, apr?s avoir pris part ? la r?union virtuelle internationale. Le chancelier fran?ais a annonc? un renforcement de la coop?ration de son pays avec la PNH dans le domaine de la s?curit?. Il a ?galement annonc? que l’aide humanitaire de la France ? Ha?ti atteindra 6.5 millions d’euros en 2022.

A l’issue de la r?union internationale, le Chili, l’Argentine, le Br?sil, le Japon ont tous promis leur support ? la PNH. Par ailleurs, le service cr?ole de la voix de l’Am?rique a ?voqu? la planification par l’ONU d’une rencontre de donateurs en f?vrier en faveur d’Ha?ti. La r?union virtuelle internationale de ce vendredi 21 janvier a ?t? initi?e par la ministre canadienne des Affaires ?trang?res M?lanie Joly. Ce, alors qu’elle est en d?placement dans 3 pays europ?ens pour ?voquer avec les dirigeants du renforcement de l’arm?e russe ? la fronti?re ukrainienne. La r?union virtuelle internationale a rassembl? plus d’une vingtaine de ministres, des repr?sentants des Nations unies, de la Caricom, de l’Organisation internationale de la Francophonie et de l’Organisation des ?tats am?ricains (OEA).