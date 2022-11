Plus de 3 millions de gallons de carburants disponibles sur le march? ce samedi

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Selon une d?cision du minist?re du Commerce et de l’Industrie, le carburant sera vendu ? partir de ce samedi 12 novembre dans toutes les stations-service qui ont ?t? aliment?es. Les associations de distributeurs ne sont pas en mesure de dire combien de stations vont ouvrir leurs portes ce 12 novembre 2022, deux mois apr?s les violences et blocages qui avaient interrompu la vente et la distribution des produitsp?troliers en Ha?ti.

David Turnier de l’ANADIPP, a assur? que toutes les stations qui ont ?t? aliment?s s’appr?tent ? travailler d?s ce samedi. En 4 jours, apr?s l’op?ration de la police pour d?bloquer le terminal de Varreux, 389 camions-citernes ont laiss? le site, dont 124 ce vendredi.

Apr?s 4 jours d’op?ration, 3 125 650 (trois millions cent vingt-cinq mille et six cent cinquante) gallons de produits p?troliers ont ?t? livr?s. Ce total se r?partit en 1 893 812 (un million huit cent quatre-vingt-treize mille et huit cent douze) gallons de diesel, 1 230 238 (un million deux cent trente mille et deux cent trente-huit) gallons de gasoline et 1 000 gallons de k?ros?ne.

Mardi, la priorit? avait ?t? accord?e aux h?pitaux, aux usines, aux institutions publiques. A partir de mercredi et jusqu’au vendredi 11 novembre, les stations-services sont desservies.

Selon une note du minist?re du Commerce et de l’Industrie, le carburant sera vendu aux consommateurs le 12 novembre. <>, peut-on lire dans la note.

Contact? par Le Nouvelliste, David Turnier, de l’Association nationale des distributeurs de produits p?troliers (ANADIPP), a soulign? que l’alimentation des stations se poursuit comme pr?vu. Il a toutefois soulign? des soucis pour alimenter certaines pompes en raison du climat s?curitaire qui r?gne notamment ? la sortie nord de Port-au-Prince, plus pr?cis?ment ? Canaan. Dans le Sud aussi, a-t-il poursuivi, les compagnies qui n’ont pas acc?s au terminal de Thor confrontent ?galement des difficult?s. M. Turnier n’est pas encore en mesure d’indiquer si les stations seront en mesure de proc?der ? une importante distribution du carburant ce samedi.

La tr?sorerie, un souci majeur pour les stations ?

David Turnier a ?galement r?v?l? au Nouvelliste que certaines compagnies confrontent un probl?me de tr?sorerie pour pouvoir placer des commandes. Le co?t des commandes a beaucoup augment?, selon lui. <>, a-t-il soulign?.