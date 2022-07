Plus de 300 tu?s et plus d’une centaine bless?s dans la guerre des gangs ? Cit? Soleil, r?v?le Pierre Esp?rance du RNDDH

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’ins?curit? s?vit partout dans le pays. M. Esp?rance, d?non?ant la complicit? entre les bandits et l’actuel chef du gouvernement, Ariel Henry, demande ? la population de renverser <> sans heurt. <>, a-t-il pr?ch? apr?s avoir rappel? que la premi?re mission de l’Etat est de garantir la s?curit? des personnes et des biens dans le pays.

La guerre des gangs se poursuit ? Cit? Soleil. Des habitants de cette commune sont pi?g?s par cette guerre et subissent l’assaut des bandits. Le nombre de victimes ne cesse de cro?tre, passant de 89 morts, 74 bless?s par balle le mercredi 13 juillet ? environ 300 personnes tu?es et 160 bless?s pour ce week-end. <>, a-t-il expliqu?.

