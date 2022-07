Plus de 450 tu?s et bless?s dans la guerre des gangs ? Cit? Soleil, r?v?le Pierre Esp?rance du RNDDH

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La guerre des gangs se poursuit ? Cit? Soleil. Des habitants de cette commune sont pi?g?s par cette guerre et subissent l’assaut des bandits. Le nombre de victimes ne cesse de cro?tre passant de 89 morts, 74 bless?s par balle le mercredi 13 juillet ? environ 300 personnes tu?es et 160 bless?s pour ce week-end. << La majorit? des personnes tu?es sont de la population civile. Ce sont les personnes les plus vuln?rables : les femmes et les enfants. De m?me, dans les autres massacres enregistr?s dans le pays de novembre 2018 ? date, ce sont les personnes vuln?rables qui en sont les principales victimes. Par exemple, r?cemment ? Croix-des-Bouquets, fin avril d?but mai, nous avons recens? 200 morts. De ces 200 personnes, environ 40 bandits qui font partie des gangs <> sont tu?s, les autres font partie de la population civile >>, a-t-il expliqu?.

La population de Cit? Soleil est victime d’une attaque d’Etat, estime Pierre Esp?rance. <>, a analys? le d?fenseur des droits humains.

L’ins?curit? fait rage partout dans le pays. M. Esp?rance d?non?ant une complicit? entre les bandits et l’actuel chef du gouvernement, Ariel Henry, demande ? la population de renverser <> sans heurt. <>, a-t-il pr?ch? apr?s avoir rappel? que la premi?re mission de l’Etat est de garantir la s?curit? des personnes et des biens dans le pays.