Plus de 50 jeunes initiés à la pratique d’aviron en vue de vulgariser ce sport en Haïti

La Fédération Haïtienne d’Aviron a initié plus de 50 jeunes à la pratique d’aviron en vue de vulgariser ce sport en Haïti.

La Fédération Haïtienne d’Aviron (FHA) a organisé le 15 août dernier, au local du Collège Classique Adonaï (Zone MSPP, Maïs Gâté), une journée d’activité pour les jeunes filles et garçons âgés entre 16, 17 et 18 ans en vue d’initier ces jeunes à la pratique de cette discipline sportive et de la vulgariser sur tout le territoire national.

“Cette activité compte parmi les différentes actions entreprises par la FHA en vue d’initier les jeunes à la pratique de l’aviron et des valeurs de l’olympisme. La Fédération Haïtienne d’Aviron étant une discipline nautique et olympique”, peut-on lire dans un communiqué de presse acheminé à la rédaction de Juno7.

Pendant cette journée, les organisateurs ont formé ces jeunes sur l’origine du mouvement olympique, des symboles, et des instances qui gèrent ce mouvement, de ses valeurs, de l’importance du sport sur les plans social, économique, physique…, de l’origine de l’aviron et ses différentes pratiques.

Un tournoi a été organisé lors de cette journée d’initiation. Dans la catégorie Filles, Marcelus Widbernandy, Kate Abigaïl et St-Vil Fabienne ont respectivement pris la 1ère, 2ème et la 3ème place. Quant à lacatégorie garçons Franck Hilaire, Surprise Jean-Bernard et Lorinsky Noah ont respectivement gagné la 1ère, 2ème et la 3ème place.

Pour les responsables, cette journée d’initiation théorique et pratique suivie de tournoi a été une réussite pour tous.tes les participants.tes. “La Fédération Haïtienne d’Aviron continuera à multiplier ses actions, malgré la crise que connaît Haïti actuellement, afin de faciliter une pratique effective de l’aviron sur tout le territoire national”, ont-ils déclaré via le communiqué.

La Fédération Haïtienne d’Aviron est fondée le 28 octobre 2014. Depuis neuf ans, elle fait de la promotion de ce sport en Haïti à travers ses différentes actions.La Fédération est dirigée par un Conseil d’Administration composé de 7 membres (1 président, 1 vice-président, 1 Secrétaire général et 1 adjoint, 1 trésorier et 1

Directeur Technique National (DTN) ayant un mandat de 4 ans qui expirera en octobre 2023. La FHA est membre de la Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (World rowing), et de la Confédération Panaméricaine d’Aviron (COPARE).

Avec l’athlète Saul Garcia, la fédération avait participé et représenté aux éliminatoires des J.O 2020 en mars 2019. Malheureusement, notre athlète n’a pas pu se qualifier pour les J.O tenant compte du niveau élevé des compétiteurs de la région.

En ce qui a rapport aux JO 2024, la fédération prépare un gros coup avec plusieurs athlètes parmi lesquels Gabrielle Amato qui a déjà gagné des médailles et brillé en compétition internationale.

