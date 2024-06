Plus de 500 jeunes assistent aux webinaires d’Incas Productions dans le sud d’Haïti

​

​

Incas Productions et la FEPH ont sensibilisé 512 élèves de Saint-Louis-du-Sud et d’Aquin aux catastrophes naturelles via des webinaires. Les jeunes ont appris à se préparer et réagir face aux séismes, ouragans et autres risques climatiques.

Les 13 et 14 juin 2024, Incas Productions a organisé, en partenariat avec la Fédération des Écoles Protestantes d’Haïti (FEPH), deux webinaires de sensibilisation aux catastrophes naturelles et changements climatiques ciblant les enfants et les adolescents, en particulier à Saint-Louis-du-Sud et à Aquin. Ces webinaires avaient pour but d’éduquer et d’informer les jeunes sur les risques liés aux catastrophes naturelles, telles que les séismes, les ouragans, etc, et sur les mesures à prendre pour se préparer et réagir efficacement en cas de telles situations. Selon les chiffres de la FEPH, 250 élèves de plusieurs écoles étaient présents à Saint-Louis-du-Sud et 262 à l’Église de la Mission des Églises Baptistes du Sud d’Haïti (MEBSH).

« A travers son plan stratégique quinquennal, la Fédération des Écoles Protestantes d’Haïti (FEPH) affiche clairement son intention d’adresser les grands enjeux nationaux et internationaux enjeux, en s’appuyant sur l’éducation des enfants et des jeunes », a déclaré Monsieur Christon St Fort, directeur exécutif de la FEPH.

Selon lui, « la promotion de l’environnement durable et de la réduction des risques de catastrophes appelle largement à la coopération pour plus d’efficacité. Ce partenariat avec Incas productions, qui a organisé ces deux webinaires, répond à cette nécessité et a été très fructueux ».

Incas Productions a projeté ses vidéos éducatives de prévention aux cyclones et aux séismes qui ont fasciné les élèves : « A Aquin, lorsque j’ai demandé qu’un(e) élève puisse m’expliquer le contenu et les messages des vidéos, j’ai été interloquée lorsqu’une adolescente de 17 ans s’est levée et a pratiquement donné tous les gestes de prévention à faire avant un cyclone et ceux pour se protéger lors d’un séisme. Elle a été applaudie par toute la salle et pourra être un excellent messager dans sa communauté », s’est réjouie Nancy Roc, PDG d’Incas Productions.

L’expert, Paul Judex Edouarzin, spécialiste en gouvernance environnementale avait également été invité pour développer le thème principal « Les sargasses : entre nuisance et opportunité » à Saint-Louis-du-Sud et « Les jeunes face aux catastrophes climatiques : quelle résilience ? », à Aquin.

En effet, le Sud d’Haïti est affecté par les sargasses depuis environ 2011, lorsque des quantités massives de ces algues brunes ont commencé à envahir les côtes de la région. Les sargasses sont des algues marines qui flottent à la surface de l’eau et forment de grandes nappes, souvent poussées vers les rivages par les courants marins et les vents.

« Les sargasses en décomposition produisent du sulfure d’hydrogène, un gaz toxique qui peut affecter la faune marine, les écosystèmes côtiers mais aussi la population et particulièrement la santé des enfants », souligne Monsieur Edouarzin.

Pour ce dernier, Incas Production, en concevant des vidéos de sensibilisation bien adaptées, produites en utilisant la technologie de l’Intelligence Artificielle, a bien saisi l’enjeu crucial de sensibiliser la population sur les changements climatiques et les catastrophes naturelles, en ciblant particulièrement les enfants et les jeunes : « Cet engouement des jeunes dans les webinaires met en lumière la nécessité de les mettre en première ligne dans le processus d’implication des communautés dans la lutte pour la réduction des risques de catastrophes », a-t-il conclu.

À lire aussi :

Zuzu Girl s’excuse publiquement après ses paroles regrettables