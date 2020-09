Plus de sept millions de cas de Covid-19 ont été détectés aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie, a rapporté vendredi l’université Johns Hopkins, dont le comptage fait référence. Le pays le plus touché de la planète a enregistré un million de cas supplémentaires et 20.000 morts depuis le 31 août. Le nombre officiel de morts était vendredi à 19H00 GMT de 203.240. L’épidémie aux Etats-Unis est entrée de nouveau dans une sorte de