La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 800.000 personnes dans le monde depuis sa découverte en Chine en décembre, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles samedi à 11h00 GMT. Au total, 800.004 décès ont été recensés dans le monde sur 23.003.079 cas déclarés. L’Amérique latine et les Caraïbes est la région la plus touchée avec 254.897 morts, et plus de la moitié des décès mondiaux du Covid-19 ont été enregistrés dans quatre pays : les Etats-Uni…