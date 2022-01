Plus de 82% des Ha?tiens r?vent de quitter le pays, r?v?le une enqu?te

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les donn?es r?colt?es sur le terrain du 9 au 17 octobre 2021 ont ?t? compar?es ? celles d’une enqu?te r?alis?e par l’OCID en 2015. Elles r?v?lent une hausse du taux de citoyens qui se d?sint?ressent de la politique de 2015 ? 2021. 32.5 % des citoyens questionn?s n’ont pas l’intention d’aller voter aux prochaines ?lections alors que 23% se retrouvaient dans cette cat?gorie dans un contexte ?lectoral semblable en 2015. Si 64% des citoyens s’?taient pr?par?s ? aller voter en 2015, ce pourcentage chute ? 46%, 6 ans plus tard.

Pla?ant leur enqu?te dans un contexte pr?-?lectoral, l’OCID s’est pench? vers l’ONI (Office national d’identification) pour avoir une id?e de l’?tat d’avancement d’enregistrement des citoyens sur la liste ?lectorale. <>, explique un rapporteur de l’OCID selon qui le syst?me de l’ONI n’est pas transparent. Cependant une bonne partie des citoyens questionn?s disposent d?j? de leur carte ou ont d?j? entam? le processus pour la recevoir, poursuit-il.

Les enqu?teurs se sont aussi int?ress?s, ? part les ?lections, aux formes de participation citoyenne <> ? la vie d?mocratique, comme la p?tition, les manifestations, la gr?ve, les protestations ? travers les r?seaux sociaux et les actes de d?sob?issance civile. Seuls 12.9% d’Ha?tiens ont d?j? sign? une p?tition, rapportent les enqu?teurs de l’OCID. Un peu plus ont d?j? pris part ? des <>, 17.8% et les gr?ves, 23.2%. ? un moment o? ? travers le monde, les protestations sur les r?seaux sociaux deviennent courantes, 14.2% des citoyens ha?tiens s’y versent. 10% posent des <> et tr?s peu, 2.4%, des <>, selon le rapport de l’OCID. Sont consid?r?es comme telles: les barricades, les pneus enflamm?s et le jet de pierre sur les voitures.

Par ailleurs, d’autres facteurs ont ?t? pris en compte pour mesurer l’int?r?t que portent les Ha?tiens au pays, ? la politique et la d?mocratie. 77.1% des citoyens ha?tiens pensent que le d?veloppement ?conomique est <> que la d?mocratie. 15.9% choisiraient la d?mocratie au d?triment du d?veloppement ?conomique et 7% pensent que les deux sont d’importance ?gale.

<>, lit-on dans un document de pr?sentation. Les interviews ont ?t? men?es aupr?s d’un ?chantillon de 3600 Ha?tiens, <>, indique le document.