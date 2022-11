Plus de pouvoirs et plus de probl?mes pour Ariel Henry

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le premier Ariel Henry renforce ses pouvoirs. Il est aujourd’hui premier ministre sans pr?sident et ministre de l’Int?rieur. A la Justice et ? la S?curit? publique, il a nomm? un ministre par int?rim. PMAH pourra bient?t tenir des r?unions du Conseil sup?rieur de la Police nationale tout seul. En seul chef.

Ce renforcement du pouvoir d’Henry co?ncide avec des d?faites pour la PNH et ses blind?s, une recrudescence des kidnappings et des massacres un peu partout ? travers le pays. Les gens meurent de mort violente pour un rien. Que pourra le premier ministre pour contrecarrer les plans macabres des gangs ?

Si le terminal de Varreux est op?rationnel ? nouveau, les carburants ne sont pas bien distribu?s en province. Le march? noir officiel a encore pignon sur rue dans plusieurs villes du pays. L’Etat n’a pas pris la mesure du probl?me ni mis en place les mesures pour freiner les profiteurs. Rouvrir Varreux est une chose, rendre l’essence disponible sur tout le territoire est une autre.

M?me situation avec la faim. La faim, aliment?e par la vie ch?re et par les pertes d’emplois ou d’activit?s de pans de plus en plus importants de la population, elle s’?tend. Lentement. Insidieusement. Pouss?e par les difficult?s de transport des biens, des marchandises et des personnes et par le dollar de plus en plus cher. Entre 145 et 150 gourdes pour un dollar. La Banque de la R?publique d’Ha?ti pourra-t-elle accomplir un nouveau miracle ? Le gouvernement trouver des ressources pour faire un petit peu de social ?

Comme si la liste des probl?mes ignor?s par le premier ministre prenait plaisir ? s’allonger pendant que ses pouvoirs augmentent, la R?publique dominicaine ratiboise les communaut?s ha?tiennes install?es chez elle. Avec la fermeture des services consulaires dominicains en Ha?ti, de plus en plus de nos compatriotes se retrouvent, malgr? eux, en situation irr?guli?re chez nos voisins. Les as de la diplomatie ha?tienne d?tournent la t?te pour ne pas avoir ? s’inqui?ter du probl?me qui n’est pas le leur. Comme partout o? des Ha?tiens ont des probl?mes, c’est leur probl?me, pas ceux des irresponsables au pouvoir.

Avec la nomination d’un pr?sident tout neuf ? la Cour de cassation et l’annonce imminente d’un nouvel accord politique ou de l’?chec d’une nouvelle tentative de trouver un accord (les deux nouvelles se valent), le premier ministre – pr?sident Ariel Henry renforce ses atouts. Il a de plus en plus de cartes en mains et avec les sanctions frappant des leaders politiques, il existe de moins en moins de joueurs pour habiter la table de poker du partage du pouvoir.

Montana dans les pommes, les contrebandiers craignant le courroux de la communaut? internationale, le gouvernement en place a toute la place pour faire chou et rave.

Pourra-t-il bien faire ? Toute la question est l?.