Plus que des cris de d?tresse

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Depuis plusieurs jours, Cit? Soleil, le c?l?bre bidonville du pays, est ? feu et ? sang. Gr?ce aux m?dias, toutes cat?gories confondues, le pays vit quasiment en direct les pires atrocit?s commises par les gangs dans cette bataille meurtri?re. Personne ne peut donc pr?tendre ignorance.

Alors que Cit? Soleil compte difficilement ses morts et bless?s, les gangs op?rant dans d’autres endroits de la zone m?tropolitaine – Martissant et Croix-des-Bouquets – ne ch?ment pas. On ne compte plus les personnes kidnapp?es. Ce ph?nom?ne qui endeuille et appauvrit la population ha?tienne est devenu un fait divers.

Entre-temps, le pays fait face ? une crise de carburant provoqu?e de toutes pi?ces. De quoi soulever la col?re d’une partie de la population. Depuis deux jours, Port-au-Prince est sur le qui-vive pour exiger du carburant sur le march?. Le cri des contestataires semble avoir ?t? ?cout?. On apprend que la centrale de Varreux a recommenc? ? alimenter le march? ce jeudi. Cette fois-ci, le carburant sera-t-il disponible dans les pompes au prix fix? par l’?tat ?

A c?t? de la d?valuation quotidienne de la gourde par rapport au dollar am?ricain, la flamb?e des prix des produits de premi?re n?cessit?, le carburant se vend au prix fort sur le march? informel. Trop occup?es, nos autorit?s ne s’en rendent m?me pas compte. Comme elles ne se rendent pas compte que Cit? Soleil est feu et ? sang.

Entre-temps, l’entr?e nord de la capitale ? hauteur de Canaan suit l’exemple de Martissant. Des gangs qui se renforcent au quotidien y commettent toutes sortes d’exactions. Face ? l’impuissance des forces de l’ordre de mettre les bandits hors d’?tat de nuire, une manifestation a ?t? organis?e ? St-Marc ce jeudi pour d?noncer cette situation. On attend la r?action des forces de l’ordre.

C’est dans ce contexte que les groupes politiques – Accord du 11 septembre ( la Primature) et l’Accord de Montana – entendent reprendre les n?gociations en vue d’une r?solution ? la crise. La classe politique a-t-elle enfin compris qu’il y a p?ril en la demeure ? Le temps apportera la r?ponse.

Parall?lement, les Nations unies lancent le processus de renouvellement du mandat du BINUH. Les informations font ?tat de d?bats houleux au Conseil de s?curit? sur la crise ha?tienne. Il para?t que certains pays comprennent la gravit? de la situation. Attendons voir si cette compr?hension de la crise va ?tre traduite en action.

Une chose est s?re, c’est qu’Ha?ti est dans une impasse qui ne peut plus attendre. Les ?v?nements de cette semaine sont plus que des cris de d?tresse.