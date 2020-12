Au moins cinq personnes ont été enlevées cette semaine à Port-au-Prince et dans l’Artibonite. Les habitants de Gros-Morne (Artibonite) ont bloqué vendredi la route principale pour protester contre l’enlèvement de Jean Raynold Saint-Hilaire et de Berthony Silva sur la route nationale numéro 1, au niveau de Carrefour Peye. Malgré une rançon versée, les ravisseurs n’ont toujours pas relâché les victimes. A l’Arcahaie, on signale l’enlèvement de Grégory Sanon. Le jeudi 24 décembr…