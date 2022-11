Plusieurs groupes arm?s s?ment la terreur ? Petite-Rivi?re de l’Artibonite

Le lundi 31 octobre 2022, le centre-ville de Petite-Rivi?re de l’Artibonite a ?t?, une fois de plus, assi?g? par le gang nomm? Baz Gran Grif, aid? des groupes de Palmis et de Kokorat San Ras. Un journaliste se?or de la zone, requ?rant l’anonymat, d?nombre, au moins, <>. D’apr?s notre source, <> ces derniers jours.

Menac?es ou expos?es, les populations civiles de diff?rentes sections communales ont tout abandonn? face ? cette situation dramatique qui dure depuis quatre ans environ. <>, soupire l’?conomiste Jacques Th?odat, t?moin impuissant du cambriolage de son propre magasin en plein jour.

<>, avance le secr?taire g?n?ral de l’organisation Voix jeunesse de Petite-Rivi?re de l’Artibonite, Andr? Guerdy. Interview? par le journal, il explique que <>, avant d’ajouter que <>, l’ancien num?ro trois des troupes de Savien. <>, persiste et signe le leader de la VJ-PRA.

Le secteur agricole enregistre les plus grandes pertes financi?res du chaos chronique, puisque Petite-Rivi?re de l’Artibonite est l’une des communes les plus cultivables et les plus cultiv?es du pays, suivant les donn?es statistiques du minist?re de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du D?veloppement rural. Elle est r?put?e pour sa production abondante de riz, de ma?s, de petit-mil, de patate, de manioc, de chou, d’igname jaune, de chad?que, de caf?, de cacao et des haricots noirs et rouges.

La coordonatrice g?n?rale de la F?d?ration des entrepreneurs agricoles de l’Artibonite, Bertude Horace, estime que <>. Respect?e pour son engagement dans la lutte paysanne, elle interpelle le chef du gouvernement, le PM Ariel Henry ? <>

Les notables de la commune sont tr?s critiques envers les autorit?s d?partementales. <>, d?clare l’un des leaders religieux du centre-ville qui croit que <>.

Pour l’instant, <>, indique le Commissaire de Police de Saint-Marc Mathias Jean David, qui rassure que <>.

Les portes des institutions ?tatiques et sociales restent ferm?es ? Petite-Rivi?re, ? l’exception de la mairie et du dispensaire Charles Colimon qui fonctionnent au ralenti. Le premier citoyen de la commune, le maire Dort Lereste d?plore <>. Il regrette, entre autres, que <> Dans un communiqu? de presse de ce d?but de novembre, la commission municipale qu’il dirige lance <> En ce sens, <> Il souhaite finalement <>

Afin de se prot?ger contre les attaques criminelles des bandes arm?es, ceux qui r?sident et r?sistent encore dans la ville, font le choix de condamner la rentr?e principale. Ils ?rigent une barri?re m?tallique ? Pont-Bouc. Personne n’y acc?de si ce n’est que par des issues secondaires. A tout moment, les assauts risquent de continuer.

Cit? du Fort de la Cr?te-?-Pierrot et du Palais aux 365 portes, deux monuments historiques c?l?bres du patrimoine national, Petite-Rivi?re de l’Artibonite s’enfonce pitoyablement dans l’ab?me, ? l’image du pays, sous l’emprise des forces obscurantistes qui hantent toute une nation. Les groupes arm?s s’intensifient et s’y multiplient. Concr?tement, si rien n’est fait, l’avenir sera pire.

