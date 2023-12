Plusieurs individus arrêtés pour trafic de munitions et de drogue

​

Plusieurs individus ont été arrêtés par la Police pour trafic de munitions et de drogue.

À travers une note, il est informé que neuf mille neuf cent soixante (9960) cartouches 5,56 en provenance de la République dominicaine ont été saisies par la Police de Mirebalais. Cette note précise que des munitions ont été retrouvées dans des boîtes contenant des poulets.

Au cours de cette intervention, trois individus, Jean Lipré Descolines, âgé de 34 ans; Robenson Descolines, âgé de 18 ans; Belgrade Smith, âgé de 52 ans ont été arrêtés par les agents de l’ordre.

Il est également informé via une autre note que le vendredi 29 décembre 2023, des enquêteurs du BLTS en détachement dans le Nord ont mené une opération policière au domicile du nommé Moïse ainsi connu pour son implication présumée dans le Trafic illicite de stupéfiants, il a eu le temps de s’echapper.

Au cours de cette opération, la nommée Adrienne ÉTIENNE, née le 04 août 1995 à Mombin Crochu dans le département du Nord-Est trouvée audit domicile entrain de récupérer les évidences aux fins de les camoufler a été mise aux arrêts. Toutefois, il est souligné qu’au cours de cette opération la police a découvert et saisi une quantité de paille sèche qui s’apparente à de la marijuana testée préliminairement positive et accusant un poids total d’un kilogramme.

Outre la paille sèche une Somme en monnaie locale évaluant à un montant de douze mille huit-cent quarante gourdes, un téléphone de marque Samsung A21- S de couleur bleu marine et deux petites balances ont été saisis et Me Elima OBÉÏ, Juge titulaire au Tribunal de paix de Limonade, assisté de son greffier, Guercy LOUIS, avaient fait le constat légal.

Le jeudi 28 décembre 2023 également, le Commissaire Divisionnaire Allan Serge JOLICOEUR a procédé à l’interpellation de quatre individus ayant en leur possession plusieurs plantules qui s’apparentent à de la marijuana.

Selon une note, ces individus interpellés dans la zone dénomée “Au Tuf” à la Vallée de Jacmel répondent aux noms de RENÉ Archange alias Boul Pick, JEAN-Gilles Edison alias Chacha; Theca Frantz Junior et Jean-Gille Peterson alias Papit et le constat légal a été effectué au Commissariat de Jacmel par Me PALANQUET Fritz, Juge Suppléant au Tribunal de Paix de Jacmel, assisté de son Greffier FIGARO Paul, et en présence du Responsable de la SDPJ, ID COICHY Rochemond et les détenus ont été gardés par la SDPJ de Jacmel pour les suites nécessaires.

