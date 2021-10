PM Henry pale apre yon semem grev

The content originally appeared on: Le Nouvelliste



ADRES A LA NASYON

Ayisyen, Ayisyen,

Kompatryot mwen yo kap tandem pa bo isit, tankou lot bo dlo,

Sa fe anviwon twa mwa depi mwen monte kom Premye minis nan de kondisyon difisil nou tout konnen yo. Mwen vi-n jwenn yon peyi dechire, divize, yon Leta ki kraze ak tout enstitisyon demokratik nou yo ki pap mache. Sitiyasyon ekonomik peyi a tonbe nan yon nivo ensipotab, lajan monte bwa, lavi che ap toupizi tout sekte nan soyete a, defisi bidjete rive nan yon nivo nou pa janm we, goud la ap kontinye pran kalot parapo ak dola meriken an, e ou pa menm ka jwenn li le ou bezwen l, chomaj, lamize ak grangou ap fini ak tout espwa jenes nou an patikilye ki blije al pran imilyasyon nan tout peyi ki nan rejyon an. Mwen kanpe la nan lis pwoblem nou tout ap konfwonte.

Lem gade sa mwen te di tet mwen, pa gen lot bagay poum fe : se travay ak tout ayisyen, ak tout ayisyen pou nou remete peyi a ak tout enstitisyon nou yo sou rail. Dapre mwen, gen yon sel fason nou ka fe fas ak tout defi ki devan nou yo, se rasanble tout moun anndan yon pwoje nasyonal, se rekonsilye nasyon an, se kwape divizyon ak chire pit nan mitan nou, se remete deviz peyi a, Linyon fe lafos la an aplikasyon nan tout sa nap fe. Se pou sa depi m pran tet gouvenman peyi a, mwen pase anpil tan ap rankontre tout kategori moun ak oganizasyon politik sosyal ak ekonomik.

Li te endispansab pou lenmi ye yo te aksepte chita ansanm e mete tout moun dako sou direksyon nou vle bay peyi a. Nou resi jwenn yon Ako nan mitan sekte ki te konn batay youn ak lot, e jis jodi a, malgre tout pwoblem nap travese yo, mwen kontinye ap pale ak lot konpatriyot ki we bagay yo yon lot jan. Tandis ke le nou gade byen, yo pa si diferan nan objektif yo. Se mwayen ak dele pou nou rive atenn objekti yo ki gen ti diferans, nou ka efase san problem.

Gen anpil moun ki pa konprann volonte mwen genyen pou rasanble yon maksimom konpatriyot nan tout kan. Map di tout moun, yo twompe yo anpil si yo pran volonte sa pou febles ou pou mank lidership.

Mwen kontinye kwe pi bon fason pou nou rezoud pwoblem nou yo, se evite tout iritan, se vini ak solisyon, se pa kreye nouvo pwoblem. Nou pa ka rive nan chanjman tout moun swete a nan hing hang tou tan. Mwen kwe li posib pou nou dirije peyi a yon lot jan. Map ankouraje tout akte politik, ekonomik ak nan sosyete sivil la, pou nou bay dyalog yon chans, pou nou bay rekonsilyason yon chans, pou nou bay tet ansanm yon chans.

Depi kek tan, peyi a ap fe fas a yon pwblem ensekirite kap vale teren chak jou pi plis. Gen anpil bagay ki di sou sitirans bandi te konn jwenn bo kote moun nan pouvwa, moun nan sekte prive ak moun nan kek oganizasyon politik. Yo ba yo lajan, gwo lajan, ba yo zam, gwo zam, pi gwo zam pase lapolis, e yo garanti yo yon enpinite total. Malerezman, nou konstate, gen menm polisye ki nan konfyolo ak gang. Pandan lontan, yo kite bandi kidnape moun, asasinen moun, vole kamyon machandiz, piye biznis moun, san anyen pa rive yo. Leta pedi tout otoritel, ke nenpot bandi konprann yo ka pase men nan figi leta le yo pito.

Map di sa kle pou tout moun, nan prive tankou nan leta. Tout moun kap pran pep ayisyen an otaj, terorize popilasyon an, se lenmi pep la yo ye. Tout moun kap sipote bandi, ede yo jwenn zam ak minisyon, tout moun kap ba yo kob anba chal, tout moun kap sevi ave yo pou bloke tout aktivite nan peyi a, tout moun kap fe dil ak yo pou yo ka pran pouvwa, Yo tout se lenmi pep ayisyen, e se kom lenmi nap trete yo.

Gouvenman map dirije a pa nan konfyolo ak gang, nou pa nan negosye ak gang, nou pa nan biznis bay gang lajan. Vole se an vole ou treta sa. Asasen se an asasen ou trete sa. Si yo pa sispann move zak yo, se la lwa ki pou aplike kont yo. Sel opsyon ki gen pou bandi ak tout komandite yo, se prizon ou lanmo, si yo pa vle chanje metye.

Map di tout moun ki gen revandikasyon lejitim, tout moun kap rele anmwe kont ensekirite, kont gaz yo pa ka jwenn, gouvenman an tande rel yo. Map di yo evite tout meli melo ak tout tantasyon sevi ak gang pou fe alyans ak yo pou fe revandikasyon yo pase. Gang yo se lenmi nou, e okenn solisyon dirab pou pwoblem peyi a, pap ka jwenn si nou kite gang ap fe la lwa e sevi ak revandikasyon lejitim pep ayisyen pou yo kouvri krim yo.

Depi pwoblem gaz la komanse, mwen konstitiye yon selil de kriz ki reyini responsab finans, defans, jistis, lapolis, enterye, travo piblik ak komes. Selil sa ap travay lannwit kou lajounen pou fe tout sa ki posib pou jwenn solisyon rapid nan zafe distribisyon gaz la. Nou pa ka kite tout aktivite peyi a bloke. Lopital nan kapital la tankou nan pwovens chaje ak pwoblem si yo pa jwenn rapidman gaz pou pwodui elektrisite pou pran swen malad yo. Gen anpil malad Kovid nan dives lopital kap siviv ak respirate. Yo tout ap mouri si nou pa pote gaz ba yo prese prese. E se nan sans sa, nap profite remesye Jean Jose Trezil ki se yon chofe kamion gaz ki te pran risk pou l pote gaz nan lopital Mirebalais.

Ti bebe ki nan enkibate, moun ki bezwen opere an ijans, fanm ansent ki pa ka akouche, vaksen ak medikaman ki bezwen rete nan frijide. Fok bank yo kontinye fonksyone, Fok konpayi telefon yo jwenn gaz pou yo kontinye bay sevis. Nou pa ka kite tout telefon bebe. Fok Dinepa jwenn gaz pou fe pomp li yo mache pou bay popilasyon an dlo. Fok bis, tap-tap, machin piblik, tankou machin prive, anbilans, lapolis ak lame jwenn gaz pou yo fonksyone. Fok madan sara ka jwenn mwayen transpo pou yo demele yo.

Mwen vle tout moun konnen peyi a pa manke gaz. Gouvenman an fe anpil efo pou tout rezevwa yo gen ase gaz e kom nou konnen demand lan pral ogmante, le livrezon yo rekomanse, plizye lot komand gentan pase e gen bato ki deja la kap tann pou dechaje.

Selil kriz la ap travay san pran souf pou jwenn solisyon. La polis kreye koulwa sekirite pou kamyon gaz rantre e soti an sekirite nan teminal yo pou al pran gaz. Gen pwopriete ki pe pou gang pa kidnape yo, vole kamyon yo, nou mete a dispozisyon yo yon bakop polis pou akonpaye konvwa yo. Sa komanse bay rezilta.

Kek lopital komanse jwenn gaz, konpayi telefon yo pa kanpe e yap kontinye bay sevis kominikasyon, ayewopo jwenn gaz pou avyon yo, gadkot ap fe patwouy sou lanme pou sekirize bato kap vi-n livre gaz yo.

Gen anpil lot dispozisyon kap pran pou rezoud definitivman pwoblem distribisyon gaz la nan tout pomp. Pemet mwenn pa bay twop detay jodi a, men nou ta sipoze we rezilta yo tre byento, nan jou kap vini yo. Le gaz la komanse rive nan pomp yo, nou mande tout moun pafe dezod, gade kalm nou. Nou tout nan nesesite pou nou achete gaz, men si nap fe dezod, pomp yo pap ka vann. Nou deja pase enstriksyon pou ke la polis prezan nan pomp ki gen eskonbrit yo.

Nou remesye pep ayisien an pou bon konprann li, paskel pa tombe nan provokasyon bandi tout plim tout plimay ki te kwe ke ak zak malonet sa, pep la te ka pran la ri.Nap remesye tout lide politik, relijie, sekte prive, sosyete sivil ki ede nou kolte ak kriz la.

Leu nou fi-n pase kap difisil sa, e rezoud pwoblem atifisyel rate gaz aksyon gang yo kreye a, mwen espere tout ayisyen de bon volonte ap kontinye chita ansanm pou nou atake vre pwoblem peyi a. Ma p di yon gwo mesi a tout pati politik ak pil ak paket oganizasyon sosyete sivil la ki siyen ako 11 septanb lan pou pasyans yo ak konpreansyon yo. Nou te dwe pi lwen nan aplikasyon ako a. Mwen swete rejwenn lot konpartiyot ki nan lot inisyativ yo, pou nou gade sa nou ka fe ansanm nan entere peyi nou an.

Pandan kriz gaz sa a, mwen kontinye diskite ak yo. Map redi l anko, le nou gade byen, depi espri rekonsilyasyon an la, depi nou mete batay pou pouvwa de kote, nou ka we pa gen divejans vre sou objetif yo ki se konbat ensekirite e kreye kondisyon pou nou ka pase men nan konstitisyon an ak oganize bonjan eleksyon pou nou ka remet direksyon peyi a bay moun pep la chwazi an tout libete, san magouy, san kout lajan ak enfliyans.

Nou fe 1804, pa gen anyen la a nou pa ka fe.

Nap pwofite denonse atak ki fet kont Biwo Jij Garry Orelien ki gen responsabilite ankete sou asasina Prezidan an.

Apre mannev sou mannev pou fe diversion, kreye konfizyon ak amalgame, sa pa mache. Kouneya yo deside atake biwo jij la.

Seri mannev sa yo pap mache: Jistis ap rann kanmenm a Prezidan an. Mwen vle bay Garanti sa!

Nan sans sa a mwen deja pase enstriksyon a Minis Jistis la pou Pake Potoprens mennen prese prese yon anket pou idantifye endividi malonet sa yo epi tradwi yo devan Lajistis.

Ayisyen, Ayisyen

Nan yon ti tan tou kout, ako gouvenans apeze a ap aplike pou vin rezoud pwoblem ensekirite a, epi tanmen pwosesis oganizasyon eleksyon an ki pral pemet popilasyon chwazi dirijan li.

Mwen Konnen gen malveyan, move zafe kap fe konbinezon, traktasyon tout kalte pou destabilize gouvenman, epi simen latwoublay pou anpeche timoun ale lekol , pou kreye plis mize, plis grangou, pou plonje peyi a nan plis ensekirite.

Nap bay garanti, toutotan nap rete ouve pou dyaloge ak akte ki sense yo, nou pap mize nan wout , nou pap fe bak, nap aji, nap pran desizyon nan entere tout popilasyon an, nap proteje e nap sanksyone le sa nesese.

Ayiti pa ka peri ! Nou ka chanje sa ! Ansanm ansanm nou pral chanje sa.

Mesi.

Dr Ariel henry

Premier ministre