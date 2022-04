PME : la BRH a fourni une contribution de 16,4 milliards de gourdes

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La contribution de la Banque de la Republique d’Haiti (BRH) au renforcement du secteur de micro, petites et moyennes entreprises en Haiti, via plusieurs programmes, a atteint les 16,4 milliards de gourdes au 31 mars 2022, a confie le gouverneur de la banque centrale, Jean Baden Dubois, lors de son discours d’ouverture de la 12e edition du sommet international de la finance, a l’hotel Marriott, lundi 25 avril 2022.

<<… La BRH s'est engagee, depuis quelques annees, a apporter une contribution au renforcement du secteur des micro, petites et moyennes entreprises en Haiti, a travers un ensemble d'initiatives ciblees. A titre illustratif, on peut citer les efforts deployes actuellement a la mise en oeuvre d'un <> en partenariat avec la cooperation suisse ; les programmes incitatifs aux secteurs productifs, comme l’hotellerie, l’immobilier, les zones franches et les exportations, ainsi que les dispositions prevues dans la circulaire 113 en faveur du secteur agricole. Au 31 mars 2022, les decaissements totalisent plus de 16.4 milliards de gourdes en faveur de ces programmes >>, a indique le gouverneur Jean Baden Dubois.

<>, a dit Baden.

La BRH, a egalement confie le gouverneur Jean Baden Dubois, a <>. <>.

Selon Jean Baden Dubois, <>.

