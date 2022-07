PNH : 2 otages lib?r?s, au moins 4 pr?sum?s bandits tu?s

La Police nationale d’Ha?ti a annonc? la lib?ration de deux otages ? Torcel. Les faits se sont d?roul?s le samedi 9 juillet. L’institution polici?re a fait ?tat de cette op?ration sur les r?seaux sociaux. <>, peut-on lire dans une note de la police sur Facebook.

Le m?me jour, des affrontements ont eu lieu entre policiers et pr?sum?s kidnappeurs ? Delmas. Un pr?sum? bandit a ?t? tu? lors des ?changes de tirs alors que les autres malfrats ont eu le temps de s’enfuir avec l’otage. <>, a d?taill? le service de communication de l’institution polici?re.

Par ailleurs, la PNH a annonc? avoir proc?d? ? l’interpellation de plusieurs pr?sum?s bandits ? Croix-des-Bouquets, ? Mirebalais et Acul-du-Nord. Les six bandits pr?sum?s interpell?s ? Croix-des-Bouquets (Nan Rak?t) le jeudi 7 juillet sont accus?s d’?tre membres du gang <>. << Ils sont accus?s d'association de malfaiteurs, vol ? main arm?e, vol de v?hicules, enl?vement suivi de s?questration, braquage, viol, d?tournement des camions etc… Il s'agit des nomm?s : SOIRIME Junior, alias Tibou, n? le 30 septembre 1994 ? la Croix-des-Bouquets, demeurant et domicili? ? Lilavois 53. Il est impliqu? dans des vols de v?hicules, dont deux Hiace et une Xterra ann?e 2005; Thenor Brony, n? le 13 d?cembre 1993 ? la Croix-des-Bouquets. Il est un ancien prisonnier et trafiquant de drogue. Soldat de Yonyon, chef de gang des 400 Mawozo, il avait pour t?che de ran?onner les auto parts de Duval ; Pierre Nelson n? ? Shadda/Croix-des-Missions le 26 octobre 1995. Il est connu comme le chauffeur de <> ; Saint-Cyr Stanley, n? le 12 janvier 1999 ? la Croix-des-Bouquets, est un membre du gang ; Samuel Charles, alias T-Maza, est n? ? Port-au-Prince le 2 septembre 1988. Il est motard et chauffeur des bandits ; Wesly Joseph, n? le 29 juin 2001 ? la Croix-des-Bouquets, fait partie de cette bande de criminels >>, a d?taill? la PNH dans sa publication, soutenant qu’un autre individu a ?t? mortellement touch? dans des ?changes de tirs avec la police au niveau du carrefour New York.

Lundi 11 juillet, ? Acul-du-Nord, Wesly Joseph, alias Ti Kanna, a ?t? tu? par les agents de l’ordre, lors d’une intervention du SDPJ/Nord. <>, a fait savoir la police qui a ajout? que trois autres suspects r?pondant aux noms de Dorsainvil Chanley, ?g? de 22 ans, Marc Olivier Pierre Louis, 17 ans et K?tia L?onard, 32 ans, ont ?t? interpell?s dans le cadre de cette affaire.

<>, a poursuivi la PNH.

St Vinia Wadenel, alias Ti Wad, 25 ans, a ?t? interpell? le lundi 11 juillet ? Mirebalais. Selon la police, il est soup?onn? d’?tre l’auteur principal du meurtre de Merinor Sanon, 45 ans, perp?tr? le week-end dernier. <>

Pas moins de 132 236 dollars ont ?t? confisqu?s par le d?tachement de la Brigade de lutte contre le trafic de stup?fiants (BLTS/DCPJ) le samedi 9 juillet 2022. <>, peut-on lire dans une note publi?e par la PNH.