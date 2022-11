PNH: des gang d?mantel?s, des bandits tu?s, d’autres appr?hend?s

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Jean Alex et “Ti Vwazen” ainsi connu ont ?t? mortellement bless?s, vendredi 11 novembre 2022 ? Cit? Doudoune, commune de la Croix-des-Bouquets, dans des ?changes de tirs avec des agents de l’UDMO patrouillant ? bord du blind? commun?ment appel? “Ti Magali”, a inform? la PNH. <>.

L’inspecteur divisionnaire a ?t? arr?t? par la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) lors d’une op?ration de filature. Le grad? revenait de Bellad?re ? bord d’un v?hicule Toyota Land Cruiser de quatre portes, de couleur blanche, immatricul? SE-00315. Il avait en sa possession quatre mille cartouches de calibre 5.56, quarante et une cartouches de calibre 9 mm, trois chargeurs de pistolet Glock 9mm, un pistolet de calibre 9 mm,Modele Glock 19, serie LML 879, deux t?l?phones portables: un Samsung note 10 Et un IPhone 12 , une somme de 934.500 Gdes ou 186.900 dollars ht>>, a d?taill? la PNH.

L’offensive de la PNH cette semaine a ?galement permis d’appr?hender plusieurs pr?sum?s bandits notoires et la saisie des armes et de d?manteler le gang 3 millions ? Port-de-Paix. <>, a inform? le service de communication de la PNH, dans une note de presse sur sa page Facebook.

Deux pr?sum?s bandits ont ?t? abattus dans des ?changes de tirs avec la police dans la soir?e du mardi 15 novembre 2022, ? l’angle de l’avenue John Brown et de la rue Capois, a annonc? l’institution polici?re ce mercredi 16 novembre. <>, a indiqu? la PNH sur les r?seaux sociaux.

